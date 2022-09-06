Rusya’dan Avrupa’ya tehdit videosu: Bu kış zor geçecek

"AVRUPA İÇİN BU KIŞ ÇOK AMA ÇOK ZOR GEÇECEK"

"Bu kış zor geçecek" başlığıyla servis edilen 2 dakikalık videoda Rusya, gazın kesilmesiyle etkili olacak soğukların Avrupa'yı nasıl donduracağına ilişkin görüntüleri paylaşarak yaptırımların bir an önce kaldırılması tehdidinde bulundu.