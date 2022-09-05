Rusya’da gaz arzı açıklaması! Sorumlusu yaptırım uygulayanlar

Öte yandan Gazprom tarafından yapılan ayrı bir açıklamada ise Avrupa'ya gaz akışının tamamen durdurulduğu ve gaz akışının ancak bakım ve onarım çalışmalarının ardından gerçekleşebileceği belirtilmişti. Gazprom, bu sürenin ne zaman tamamlanacağı konusunda ise tarih vermemişti.