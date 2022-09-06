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Rusya gazı kesti Avrupa kışa hazırlanıyor! Liz Truss göreve başlamadan planı sızdı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.09.2022 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022
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Rusya gazı kesti Avrupa kışa hazırlanıyor! Liz Truss göreve başlamadan planı sızdı

Muhafazakar oyların çoğunluğunu alarak İngiltere'nin yeni Başbakanı seçilen Liz Truss'un doğal gaz planı ortaya çıktı. Truss'ın hazırladığı taslak plan enerji faturalarının sabit tutulması için gelecek 18 ayda 130 milyar sterlin harcanmasını öngörüyor.

Boris Johnson'un istifasının ardından İngiltere'nin yeni başbakanı belli oldu.

Muhafazakar Parti üyelerinin kullandığı oylar sonucu liderlik yarışını kazanan isim Liz Truss oldu.

Zafer konuşmasında enerji ve ulusal sağlık hizmeti konusunda çözüm getireceğinin altını çizen Truss'un doğal gaz planı ortaya çıktı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, yıllık elektrik ve gaz faturalarının sıradan bir hane halkı için 1971 sterlin veya altında tutmak için bir taslak plan hazırladı.

18 AYDA 130 MİLYAR STERLİN HARCAYACAK

Bloomberg News'un gördüğü belgelere göre, Truss'ın hazırladığı taslak plan enerji faturalarının sabit tutulması için gelecek 18 ayda 130 milyar sterlin harcanmasını öngörüyor.

İngiltere'de ortalama bir hane halkının enerji faturası 1 Ekim'den itibaren yüzde 80 artarak yıllık 3 bin 548 sterlin seviyesine çıkması bekleniyor.
Truss'ın planına göre enerji tedarikçilerine hane halklarına uyguladıkları enerji fiyatını düşürme yükümlülüğü getirilecek.

Yeni hükümet ise şirketlere aradaki far için finansman garantisi sağlayacak.

Bloomberg, Truss'ın İşletmeler Bakanı olarak görevlendirmesi beklenen Jacob Rees-Mogg'un bu planı dün enerji şirketlerinin CEO'ları ile görüştüğünü yazdı.

Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bugün göreve başlayacak Truss'un kısa sürede bu planı kamuoyuna duyurması bekleniyor.

İngiltere’nin yeni başbakanı belli oldu! İNGİLTERE'NİN YENİ BAŞBAKANI BELLİ OLDU!
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