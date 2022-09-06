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Rusya'dan Japonya'ya Kuril Adaları yaptırımı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.09.2022
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Rusya’dan Japonya’ya Kuril Adaları yaptırımı

Rusya, eskiden bölgede yaşayan Japon sakinlerin kendi kontrolündeki Kuril Adaları'na vizesiz seyahat etmelerine izin veren anlaşmayı askıya aldı. Leonid Slutsky uygulama için, "Japon hükümetinin uyguladığı yasadışı yaptırım baskısına ve Tokyo'nun Batı'nın Rus düşmanı politikasına desteğine yanıt olarak geldi" ifadelerini kullandı.

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