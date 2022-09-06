Rusya gazı kesip tek şartını açıkladı! Kış gelmeden Almanya'dan 'U' dönüşü
Son dakika haberleri... Doğalgaz alımlarında büyük ölçüde Rusya’ya bağlı olan Almanya sert bir kışa hazırlanıyor. Almanya alınan önlemler kapsamında 'nükleer' planından geri adım atma kararı aldı.
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş ile başlayan enerji krizi Avrupa'yı derinden etkilemeye devam ediyor.
Kremlin, Rusya'nın Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden Avrupa'ya gaz arzının, Moskova'ya karşı yaptırımları kaldırmadıkça tam olarak devam etmeyeceğini duyurmasının ardından Almanya harekete geçti.
Ekonomi Bakanı Robert Habeck, 2011 yılında dönemin Şansölyesi Angela Merkel'in ilan ettiği sıfır nükleer politikasının askıya alınması anlamına gelen bir açıklama yaptı.
Hükümetin nükleer karşıtı ortağı Yeşiller partili Habeck, 'ülkede açık kalan üç nükleer santraldan ikisinin her ihtimale karşı 2023 Nisan ortasına kadar kullanabilir durumda kalacağını' belirtti.
Almanya'nın bu kararı dış basında 'U dönüşü' olarak yorumlandı.
Merkel, Japonya'daki Fukuşima nükleer felaketinin ardından atom enerjisini tamamen bırakma yönünde karar almış, ülkedeki 6 santraldan 3'ü kapatılmıştı.
Rus devlet enerji şirketi Gazprom Nisan ayında tedarik ettiği doğal gaz için ruble ile ödeme yapmayı reddeden GasTerra'ya doğal gaz akışının askıya alınacağını bildirmişti.
GasTerra ise ruble ödemeleri ile ilgili yaptığı açıklamada, Gazprom'un Rus doğal gazı için öngördüğü ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmeyeceğini belirtmişti.
Gazprom daha önce ruble ile ödeme yapmayı reddeden Finlandiya'ya da doğal gaz arzını kesmişti.
LİSTEDE HANGİ ÜLKELER VAR?
Putin'in imzaladığı kararname ile 'dost olmayan ülkeler' listesi geçtiğimiz haftalarda resmiyet kazanmıştı.
Rusya hükümetinin yayınladığı listede ABD, tüm AB ülkeleri yer aldı.
Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Arnavutluk, Andorra, İzlanda, Liechtenstein, Monaco, Norveç, San Marino, Kuzey Makedonya'nın yanı sıra Japonya, Güney Kore, Avustralya, Mikronezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan da söz konusu listede yer aldı.
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