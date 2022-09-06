Rusya gazı kesip tek şartını açıkladı! Kış gelmeden Almanya’dan ’U’ dönüşü

Rus devlet enerji şirketi Gazprom Nisan ayında tedarik ettiği doğal gaz için ruble ile ödeme yapmayı reddeden GasTerra'ya doğal gaz akışının askıya alınacağını bildirmişti.

GasTerra ise ruble ödemeleri ile ilgili yaptığı açıklamada, Gazprom'un Rus doğal gazı için öngördüğü ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmeyeceğini belirtmişti.