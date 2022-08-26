Rusya Ukrayna savaşı Avrupa'yı vurdu! Gaz fiyatları ikiye katlandı
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın başlamasının ardından küresel piyasalarda doğalgaz ve kömür fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Savaşın başından bu yana dün en yüksek kapanış seviyesine ulaşan doğalgaz fiyatı, 6 ayda yüzde 127.6 artış gösterdi.
Giriş Tarihi: 26.08.2022
06:59
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana küresel piyasalarda doğalgaz ve kömür fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Avrupa'da en fazla derinliğe sahip Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı 24 Şubat'ta 128.31 euro idi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Dün megavatsaat başına 272 eurodan açılan eylül vadeli kontratların fiyatı, günü megavatsaat başına 292.15 eurodan tamamladı. Böylece, savaşın başından bu yana dün en yüksek kapanış seviyesine ulaşan doğalgaz fiyatı, 6 ayda yüzde 127.6 artış gösterdi.
GAZ SEVKİYATI DÜŞTÜ Fiyatların yükselişinde, AB'nin savaş sonrası uygulamaya başladığı yaptırımlar ile Rusya'dan ithal ettiği fosil yakıtları azaltması ve Rusya'nın doğalgaz akışında kesintiye gitmesi etkili oldu.
Rus enerji şirketi Gazprom, 14 Haziran'da yaptığı açıklamada, Kuzey Akım hattı üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatının 167 milyon metreküpten 100 milyon metreküpe düşürüldüğünü bildirmişti. Şirket, 16 Haziran itibarıyla ise hat üzerinden günlük 67 milyon metreküpe kadar doğalgaz sağlanabileceğini duyurmuştu.
Kuzey Akım boru hattı üzerinden Avrupa'ya günlük doğalgaz sevkiyat kapasitesini 27 Temmuz'da yüzde 20'ye düşürdüğünü açıklayan Gazprom, son olarak 19 Ağustos'ta söz konusu hat üzerinden yapılan doğalgaz teslimatlarının 31 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde bakım sebebiyle askıya alınacağını bildirdi.