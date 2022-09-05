Avrupa’da enerji krizi büyüyor! Saat 21.00 sonrası hayat bitiyor

Evlerin ısısının azaltılması, ısıtılmayan odaların kapılarının kapalı tutulması, ısıtmanın bir saat önce gece moduna ayarlanması ve ısıtıcıların yatmadan veya evden çıkmadan 1 saat önce 15 dereceye ayarlanması gibi önerilerde bulunan Belçika hükümeti, ısıtmanın bir derece düşürülmesinin yıllık 240 avro tasarruf anlamına geldiğine işaret etti.