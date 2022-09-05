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Avrupa'da enerji krizi büyüyor! Saat 21.00 sonrası hayat bitiyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.09.2022 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022
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Avrupa’da enerji krizi büyüyor! Saat 21.00 sonrası hayat bitiyor

Avrupa'daki enerji krizi ülkelerin peş peş radikal kararlar almasına neden oldu. Birçok Batı ülkesi akşam saatlerinden sonra sokakları karartırken, bazı yerlerde de "mum stoklayın" çağrısı yapıldı. Almanya ve İspanya'nın ardından İtalya'da da saat verilerek kamu binaları ile mağaza vitrinlerinin ışıklarının kapatılması gerektiği açıklandı.

Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa ülkelerinin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar sonrası Gazprom da harekete geçti. Rusya'da gelen kararla Batı ülkelerine gazın kesilmesi hayatın işletişini değiştirdi. İspanya, Almanya, İsviçre, Belçika ve son olarak İtalya'da peş peşe radikal kararlar alındı.

İTALYA'DA KAPANLIŞ SAAT 21'DE

Kış aylarının gaz kesikliği nedeniyle zor geçeceği ve enerji krizinin yaşanacağını öngören Avrupa ülkeleri çeşitli tedbirler almaya başladı. Birçok ülke sokak lambalarını belli bir saat sonrasında söndürürken, bazı ülkelerde ise "mum stoğu yapın" çağrısı yapıldı.

Enerji kriziyle boğuşan Avrupa'da hayat akşam saatleriyle birlikte adeta duruyor. AB ülkesi İtalya'da saat 21.00'den sonra mekânlarda ışıklar sönüyor, mumlar yanıyor.

ALMANYA IŞIKLARI KAPATTI

Almanya'da, Rusya'dan ithal edilen gaza bağımlılığı azaltmak ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla kamu binaları, heykeller, anıtlar ve tabelaların ışıkları yerel saatle 22.00'den itibaren kapatıldı.

Almanya'da federal hükümetin enerji tasarrufu amacıyla aldığı karar çerçevesinde saat 22.00 ile 06.00 arasında aydınlatmalar kapatıldı.

İSVİÇRE'DE MUM STOĞU

Benzer bir haber İsviçre'den geldi. Ülkedeki Federal Elektrik Komisyonu Başkanı Werner Luginbühl, halktan mum ve odun stoklamasını istedi.

İsviçre Federal Elektrik Komisyonu Başkanı Werner Luginbühl, 9 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, enerji krizi nedeniyle ülke genelinde kış mevsiminde geçici elektrik kesintileri olabileceği ihtimaline değinmişti.

Luginbühl, vatandaşlara, "birkaç saat süren elektrik kesintilerine karşı mum ve evinde odun sobası olanlar için odun stoklama" çağrısı yapmıştı.

BELÇİKA'DA ENERJİ TASARRUFU İÇİ KAMPANYA

Belçika'da federal hükümet, vatandaşları daha verimli enerji tüketimi konusunda bilgilendirmek üzere kampanya başlattı.

Bilgilendirmede, enerji fiyatlarının çok yüksek seviyelerde bulunduğu anımsatılarak, enerji tüketiminin akıllıca yapılmasının önemli miktarda tasarruf sağlayacağı, bunun iklim için de faydalı olduğu belirtildi.

Evlerin ısısının azaltılması, ısıtılmayan odaların kapılarının kapalı tutulması, ısıtmanın bir saat önce gece moduna ayarlanması ve ısıtıcıların yatmadan veya evden çıkmadan 1 saat önce 15 dereceye ayarlanması gibi önerilerde bulunan Belçika hükümeti, ısıtmanın bir derece düşürülmesinin yıllık 240 avro tasarruf anlamına geldiğine işaret etti.

İSPANYA'DA ENERJİ TASARRUF PLANI 1 KASIM'A KADAR UYGULANACAK

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin aldığı ve 10 Ağustos'ta yürürlüğe giren enerji tasarruf planının 1 Kasım 2023'e kadar uygulanması öngörülüyor.

Tasarruflar kapsamında kamu binalarında, ticari alanlarda, büyük mağazalarda, havaalanları, tren ve otobüs garları gibi ulaşım altyapılarında, kültürel alanlarda, otellerde klima kullanımı yazın 27 derece, kışın ısıtmalarda 19 derece ile sınırlandırılıyor.

Plan gereği saat 22.00'den sonra kamu binaları ve mağaza vitrinlerinin ışıklarının kapatılması gerekiyor.

Yeni uygulamadan hastaneler, okullar, spor salonları, kuaförler ve çamaşırhaneler muaf tutuluyor. Kurallara uymayan işletmelere para cezası uygulanacak.

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