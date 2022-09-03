Avrupa’da kemer sıkma dönemi başladı! Meydanlar artık karanlıkta kaldı

Avrupa ülkeleri, Rusya- Ukrayna savaşıyla birlikte başlayan enerji krizinde yüksek doğal gaz ve elektrik faturalarını hafifletmek için vergileri düşürme, fatura desteği, doğrudan ödeme ile tasarruf gibi çeşitli tedbirlerin yanı sıra daha önce kapatılması planlanan kömür ve nükleer santralleri faal hale alarak gaz depolarını hızla doldurmak gibi çeşitli adımlar atıyor.

DÜNYA ENERJİ KRİZİNDE / VİDEO

Özellikle doğal gaz ve elektrik fiyatlarının tarihi zirve yapması bütün piyasa katılımcılarını olumsuz etkilerken, Avrupa ülkeleri, tüketicileri ve işletmeleri bu olumsuz duruma karşı korumak ve kış aylarında enerji arz güvenliğini sağlamak için çok farklı önlemler uygulamaya koyuyor.