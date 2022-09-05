ABD’de akılalmaz olay! Bir anda dünyanın en zenginleri arasına girdi

Konuyu biraz daha açalım: 50 milyar dolarlık bu nakit varlık onu Virgin'in patronu Richard Branson'ın on katı ve bir başka multi milyoner James Dyson'dan da tam yedi kat daha zengin yapabilecek kadar büyük bir meblağ. Darren James, bir an için dünyanın en zengin insanlarından bir olsa da bu sevinci uzun sürmeyecekti.

Adam, bir an için paranın kendilerine bilinmeyen zengin bir akrabaları tarafından gönderilmiş olabileceğini hayal ettiğini, ancak kısa sürede gerçeklerin ortaya çıktığını ve yardım için Banka ile temasa geçtiğini söyledi. Darren bu parayı saklamaya çalışmasının hırsızlık olarak kabul edileceğini çok iyi biliyordu.

"Bu çok çılgıncaydı çünkü hayatımda hiç bu kadar çok sıfır görmemiştim" diyen Darren şöyle devam etti:

"O an tek düşündüğümüz kapımızı kimin çalacağıydı...çünkü o kadar parası olan kimseyi tanımıyoruz. "Bize ait olmadığını biliyorduk. Biz onu kazanmadık, bu yüzden parayla hiçbir şey yapamadık."

Banka Darren'a 50 milyar doların neden yatırıldığını veya nereden geldiğini açıklamadı. Para birkaç gün içinde James'in hesabından yok oldu. Darren James, kendisinin ve ailesinin, sadece birkaç günlüğüne de olsa, dünyanın en zengin ailelerinden biri gibi hissetmenin heyecanını yaşadığını söyledi. James, kendi başına bir Milyarder olma hayalini gerçekleştirirse, servetini çocuk hastaneleri inşa etmek gibi başkalarına yardım etmek için kullanacağını söyledi.