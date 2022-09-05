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ABD'de uçak kazası! 10 kişinin bulunuyordu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.09.2022
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ABD’de uçak kazası! 10 kişinin bulunuyordu

ABD'de biri çocuk 10 kişiyi taşıyan uçak Mutiny Körfezi'ne düştü. Arama kurtarma ekipleri bir yolcunun cansız bedenine ulaştı. Diğer yolcuları kurtarmak için zamana karşı yarış devam ediyor.

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