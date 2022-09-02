Arjantin’de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kirchner’a canlı yayında suikast girişimi! Son anda kurtuldu

KİRCHNER'A YOLSUZLUK SUÇLAMASI

2007'den 2015'e kadar Arjantin'in lideri olan Kirchner, şu anda yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya. Dava kararının yıl sonunda çıkması bekleniyor. Kirchner kendisine yasal koruma sağlayan parlamento dokunulmazlığına sahip olduğu için suçlu olsa bile cezası onaylanmadıkça hapse giremeyecek.