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Arjantin'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kirchner'a canlı yayında suikast girişimi! Son anda kurtuldu

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 02.09.2022 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022
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Arjantin’de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kirchner’a canlı yayında suikast girişimi! Son anda kurtuldu

Arjantin'de bir kişi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner'a kameraların önünde suikast girişimi gerçekleştirildi. Kirchner'in yüzüne doğrultulan silahın patlamaması sonucu facia önlendi. Sladırıyı gerçekleştiren  zanlı ise yakalandı.

CANLI YAYINDA SUİKAST GİRİŞİMİ KAMERADA! VİDEO TIKLA İZLE

Arjantin'de yerel basına yansıyan görüntülerde, bir kişinin, Kirchner'a evine girmeden önce destekçilerini selamladığı sırada silah doğrulttuğu ve korumaların müdahale ettiği görülüyor.

Arjantin Güvenlik Bakanı Anibal Fernandez, C5N isimli kanala yaptığı açıklamada, olayın ardından saldırganın gözaltına alındığını, silahın da analize gönderildiğini söyledi.

Ulusal basına yansıyan haberlerde silahı taşıyan kişinin 35 yaşındaki Brezilyalı Fernando Andres Sabag Montiel olduğu ve daha önce de silah taşımaktan sabıkasının bulunduğu belirtildi.

Montiel'in, Kirchner'ın yüzüne yaklaştırdığı silahı tetiklediği ancak silahın ateş almadığı bilgisi paylaşıldı.

Geçen hafta yargılandığı yolsuzluk davasında hakkında 12 yıl hapis isteminde bulunulmasından bu yana taraftarları her gün Kirchner'ın evinin önünde destek gösterileri düzenliyor.

KİRCHNER'A YOLSUZLUK SUÇLAMASI

2007'den 2015'e kadar Arjantin'in lideri olan Kirchner, şu anda yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya. Dava kararının yıl sonunda çıkması bekleniyor. Kirchner kendisine yasal koruma sağlayan parlamento dokunulmazlığına sahip olduğu için suçlu olsa bile cezası onaylanmadıkça hapse giremeyecek.

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