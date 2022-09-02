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Japonya'da sağanak yağışlar nedeniyle tahliye çağrısı! Yüz binlerce insan evinden olacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.09.2022 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022
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Japonya’da sağanak yağışlar nedeniyle tahliye çağrısı! Yüz binlerce insan evinden olacak

Sağanak yağmur dünya genelinde birçok ülkeyi derinden etkiledi. Zor günler geçiren yerlerden biri de Japonya oldu. Sağanaklar nedeniyle 408 bin 933 kişiye tahliye çağrısı yapıldı.

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