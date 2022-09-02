Küresel krizlerin devri! İnsanlık hiç görmediği sorunla boğuşuyor
Pandemi sonrası normalleşme ile artan talep ve arz sorunları, küresel bir enerji krizine kapı açarken, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri saldırılar krizi derinleştirdi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan krizle doğal gaz fiyatları, tarihi rekor seviyelere ulaştı. Uzmanlara göre fiyat artışının arkasındaki en önemli etken, gaza aşırı bağımlılık... The Guardian'a konuşan Uzmanlar, Batı Avrupa'da krizden en kötü etkilenen ülkenin İngiltere olduğunu belirtirken, bazı raporlara göre doğal gaz fiyat enflasyonu bu yıl İngiltere'de yüzde 80'i bulabilir.
Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yapılan bir analize göre İngiltere, enerji krizinin Batı Avrupa'da en şiddetli yaşandığı ülke oldu.
IMF analizinde, fiyatların yükseldiği Mayıs ayındaki ileriye dönük fosil yakıt fiyatlarına dayanarak, 2022'nin tamamında beklenen enerji krizinin etkisi değerlendirildi.
Çalışmaya göre İngiltere, diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, yoksul haneler ile zengin haneler üzerindeki maliyet yükü arasındaki fark açısından eşitsizliğin en yüksek olduğu ülke.
Bunun nedeni, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının gaz fiyatlarını yükselttiği bir dönemde İngiltere'nin evleri ısıtmak ve elektrik üretmek için gaza aşırı derecede bağımlı olması.
Bu bağımlılığın yanı sıra bir diğer önemli etken ise, Birleşik Krallık'ın Batı Avrupa'da enerji verimliliği en düşük evlere sahip olması.
DEUSTCHE BANK TAHMİNİ: 2022'DE İNGİLTERE İÇİN DOĞALGAZ FİYAT ENFLASYONU YÜZDE 80
Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank tarafından yapılan bir analiz, enerji krizinden en çok İngiltere'deki abonelerin etkilendiğini gösteriyor.
Çalışmada 2022'de gaz ve elektrik için tüketici fiyat enflasyonunun avro kullanan 19 ülkede ortalama yüzde 40, İngiltere'de ise yüzde 80 olacağı tahmin ediliyor.
Düşünce kuruluşu Ember tarafından hazırlanan bir raporda da İngiltere, elektrik üretmek için İtalya hariç 39 Avrupa ülkesinden daha fazla gaza ihtiyaç duyuyor. Doğal gazla elde edilen elektrik, en pahalı elektrik üretim biçimidir ve mevcut Birleşik Krallık piyasa yapısı nedeniyle tüm elektriğin fiyatını belirliyor.
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