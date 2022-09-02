Küresel krizlerin devri! İnsanlık hiç görmediği sorunla boğuşuyor

DEUSTCHE BANK TAHMİNİ: 2022'DE İNGİLTERE İÇİN DOĞALGAZ FİYAT ENFLASYONU YÜZDE 80

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank tarafından yapılan bir analiz, enerji krizinden en çok İngiltere'deki abonelerin etkilendiğini gösteriyor.

Çalışmada 2022'de gaz ve elektrik için tüketici fiyat enflasyonunun avro kullanan 19 ülkede ortalama yüzde 40, İngiltere'de ise yüzde 80 olacağı tahmin ediliyor.

Düşünce kuruluşu Ember tarafından hazırlanan bir raporda da İngiltere, elektrik üretmek için İtalya hariç 39 Avrupa ülkesinden daha fazla gaza ihtiyaç duyuyor. Doğal gazla elde edilen elektrik, en pahalı elektrik üretim biçimidir ve mevcut Birleşik Krallık piyasa yapısı nedeniyle tüm elektriğin fiyatını belirliyor.