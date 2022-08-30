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Son dakika: Irak'ta flaş gelişme! Sokağa çıkma yasağı hakkında yeni karar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.08.2022
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Son dakika: Irak’ta flaş gelişme! Sokağa çıkma yasağı hakkında yeni karar

Son dakika haberleri... Irak'ta güvenlik güçleri ülke çapındaki sokağa çıkma yasağının kaldırılmasına karar verdi.

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