Rusya-Ukrayna savaşı enerji krizini büyütüyor! Gazprom Fransa'ya verdiği gazı tekrar azalttı
DÜNYA AA
Fransız enerji şirketi Engie, Rus enerji şirketi Gazprom’un bugünden itibaren Fransa'ya sevk edilen gazın akışında tekrar azaltmaya gideceğini duyurdu. Şirket, temmuzdan itibaren Rus gazının ithalatının, gaz tedariklerinin yüzde 4'ünü oluşturduğunu açıklamıştı.
Ukrayna-Rusya savaşının başlamasının ardından Gazprom'un Rusya'dan Fransa'ya gaz sevkiyatında ciddi ölçülerde kısıtlamaya gittiği belirtilen açıklamada, Fransa'ya gaz akışını son zamanlarda ayda 1,5 teravat saate düşürdüğüne işaret edildi.
Şirket, temmuzdan itibaren Rus gazının ithalatının, gaz tedariklerinin yüzde 4'ünü oluşturduğunu açıklamıştı.
Engie şirketi, elektrik tedariğinin yanı sıra gaz konusunda Fransa'nın ana sağlayıcısı konumunda yer alıyor.
Öte yandan Fransız otoriteleri gaz stoklarının yüzde 90 doluluk seviyesine ulaştığını açıklasa da Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, Rusya'nın gaz akışını kesmesi ve tüketimin artması durumunda ülkede kışın gaz sıkıntısı yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu.
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