Irak'ta 'Sadr' gerilimi: En az 10 ölü! Dışişlerinden flaş uyarı: Seyahat etmeyin
Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, siyasetten tamamen çekildiğini duyurmuştu. Gelişme sonrası binlerce Sadr yanlısı sokağa çıkmış, bir bölümü de Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı basmıştı. Ülkede çıkan çatışmalarda en az 10 kişi öldü. Dışişleri Bakanlığı, Irak'ta yaşananlar sonrasında vatandaşların ülkeye seyahat etmemesi konusunda uyarıda bulundu.
Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, İran'a yakın Şii gruplarla arasındaki anlaşmazlık nedeniyle hükümetin kurulamaması üzerine Sadr Hareketi'ne mensup milletvekillerini istifa ettirmişti.
Ardından İran'a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin, başbakan adayı olarak Muhammed Şiya Sudani'yi belirlemesi üzerine Sadr yanlıları, 30 Temmuz'da Yeşil Bölge'ye girerek Meclis binasını basmış ve burada oturma eylemi başlatmıştı.
Şii lider Sadr, 2 Ağustos'ta destekçilerine Meclis'ten ayrılarak oturma eylemine binanın çevresinde devam etmeleri çağrısı yapmıştı.
IRAK'TAN KAN AKTI
Ülkede Sadr yanlılarına yönelik müdahale sonrası en az 10 kişi öldü. 100'ü aşkın yaralının olduğu ülkede bazı kentlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
KAOSUN NEDENİ NE? "IRAK SİYASETİNİ RESETLEMEK GEREKİYOR"
Irak'ta yaşanan kaos A Haber canlı yayında masaya yatırıldı. Gazeteci Güngör Yavuzaslan konuya ilişkin önemli tespitlerde bulundu.
Yavuzaslan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
"Sadr'ın kendi bir ajandası var, Irak siyasetini resetlemek istiyor. Özellikle İran destekli siyasi aktörleri siyasetten çekmek istiyor..
Şimdi soru şu; Bu çatışmalar nereye kadar gidecek? Meclis Başkanı tarafları diyaloğa çağırdı. Bir diplomasi yürütüyor hem telefonla hem de yüz yüze. 72 saat içinde tarafları buluşturabilecek mi? Sadr karşıtı siyasi yapıdan böyle bir adım yok. Sadr ile bir diyaloğa girmeyi düşünmüyorlar. Onlar da silahlı gruplarını sahaya soktu. Bu nereye kadar gidecek? Bunu durduracak iki aktör var... Sadr ve Şiilerin dini lideri olarak Sistani...
Herkes silahlı gruplar üzerinden bir etki oluşturuyor. Burada Irak ordusunun tavrı ne olacak, araya girip bu milis grupların çatışmalarını önleyebilecek mi? Bekleyip göreceğiz..."
BAKANLIKTAN SEYAHAT UYARISI
Dışişleri Bakanlığı, Irak'ta yaşananlar sonrasında vatandaşların ülkeye seyahat etmemesi konusunda uyarıda bulundu.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Bağdat'ta güvenlik durumunun bozulmaya başlaması göz önünde bulundurularak, vatandaşlarımızın zorunlu hâller dışında anılan şehire seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır.
Hâlihazırda Irak'ta bulunan vatandaşlarımızın ise, Bağdat'ta kitlesel gösterilerin gerçekleştirildiği mahallerden uzak durmaları, Bakanlığımızca ve Bağdat Büyükelçiliğimizce yapılabilecek ilave uyarı ve duyuruları takip etmeleri ve kişisel güvenlikleri bakımından müteyakkız olmaları faydalı olacaktır.
Vatandaşlarımızın Konsolosluk Çağrı Merkezimize (+90 312 292 29 29) ilave olarak T.C. Bağdat Büyükelçiliğine +964 790 190 94 06 numaralı telefondan ve embassy.baghdad@mfa.gov.tr e-posta adresinden doğrudan ulaşmaları mümkündür."
YEŞİL BÖLGEDE ÇATIŞMALAR ARTTI
Yeşil Bölge'de güvenlik güçleriyle Sadr'a bağlı milisler arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor. Çatışmalarda havan topu ve diğer ağır silahlar da kullanılıyor.
Güvenlik güçleri ve Sadr'a bağlı kişiler arasında yaralıların olduğu ifade edildi.
Öte yandan yerel medyada, silah seslerinin sürdüğü Yeşil Bölge'ye havan topu düşmesinin ardından ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nde sirenlerin çaldığı ifade edildi.
Birleşmiş Milletler (BM) Irak Misyon Temsilciliği'nden yapılan açıklamada, taraflara silahlı çatışma ve şiddetten uzak durması çağrısı yapmıştı.
SADR'DAN AÇLIK GREVİ KARARI
Mukteda es-Sadr, silahlı çatışmalar durana kadar açlık grevine başlama kararı aldı.
Sadr'ın sağ kolu sayılan müstafi milletvekili Hasan Azari, sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada, "Liderimiz, şiddet ve silahlı çatışma bitene kadar açlık grevine başladı." dedi.
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