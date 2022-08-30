Bulgaristan doğal gaz krizinin çaresini Türkiye'de buldu! TIR'lar dolusu satın aldılar
Rusya’nın doğalgaz ambargosu uyguladığı Bulgaristan’da kışın yakacak sorunu ortaya çıktı. Bulgar vatandaşlar Edirne’den TIR’lar dolusu yakacak pelet satın almaya başladı.
Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasına tepki gösteren Bulgaristan ile Rusya hattında yaşanan gerilimin yanı sıra Rus enerji şirketi Gazprom'un Bulgaristan'ın doğal gaz akışını durdurup başlattığı ambargosu da aylardır sürüyor.
Bulgaristan'daki doğal gaz krizinin kış sezonunda daha da derinleşmesi beklenirken, Bulgaristan halkını yakacak ve ısınma endişesi sardı. Kış aylarında ısınma ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaklarını kara kara düşünen Bulgaristan halkı, çareyi Edirne'de buldu.
Yıllar sonra bu kış tekrar soba kullanmaya başlayacak çok sayıda Bulgaristan vatandaşı, Edirne'de fabrikalarda üretilen pelet yakıtını TIR'lar dolusu Bulgaristan'a taşımaya başladı.
Bulgaristan vatandaşları, Edirne'deki günübirlik alışverişlerinin ardından ülkelerine dönerken araçlarının bagajlarını çuvallar dolusu peletlerle dolduruyor. Bulgaristan vatandaşlarının yoğun ilgi gösterdiğini anlatan bir firma sahibi Mehmet Orba, müşterilerinin neredeyse tamamının Bulgaristan vatandaşlarının oluştuğunu söyledi.
Yoğun taleple karşı karşıya olduklarını anlatan Orba, "Edirne olarak taleplere yetişemediğimiz için üretici başka firmalardan alım yapıyoruz. Edirne'ye günübirlik gelen vatandaşlar ülkelerine dönerken çuvallar dolusu arabalarını peletle dolduruyor. Bulgaristan'da hem doğal gaz fiyatlarının artışı hem de yaşanan sıkıntılar nedeniyle kış aylarında sıkıntılı bir süreç geçireceklerini ifade ediyorlar.
PELET NEDİR?
PELET yakıtı her türlü tarımsal artık, odun, endüstriyel odun artığı ve ormansal artıkların işlenmek suretiyle yoğunluğu artırılarak enerji elde etmek maksadıyla kullanılan küçük parçacıklara denir.
Silindirik bir forma sahip olan biyokütle pelet (pellet) yakıtları, genellikle 6-10 mm çapında 20-30 mm uzunluğunda olan küçük parçalar halindedir. Yakıt peletleri artıklar öğütülerek talaş haline getirildikten sonra kurutulup basınçlı makinelerde sıkıştırılmasıyla elde ediliyor.
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