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Son dakika: Irak'ta Sadr destekçileri yine Meclis'i bastı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.07.2022
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Son dakika: Irak’ta Sadr destekçileri yine Meclis’i bastı

Son dakika haberi... Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlıları, hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'yi basarak meclis binasına girdi. İran destekli başbakan adayı Muhammed Şiya Sudani’yi protesto eden Sadrcılar, 27 Temmuz'da da meclis binasını basmıştı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Yeşil Bölge'yi basmaya çalışan Sadr Hareketi destekçileri güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştı.

4 KİŞİ AĞIR YARALANDI
Iraklı güçler, hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge kapısındaki beton bariyerleri aşıp içeri girmeye çalışan Sadr destekçilerine karşı ses bombasıyla karşılık verdi. Müdahale sonucu 4 kişi ağır yararlanarak hastaneye kaldırıldı.

Protesto sırasında bir grup, beton bariyerleri aşarak korunaklı Yeşil Bölge'ye girip, meclis binasını bastı.

İRAN'IN ADAYINA TEPKİ
Mukteda es-Sadr yanlıları, İran destekli Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı Muhammed Şiya Sudani'yi protesto ediyor.

Sadrcılar 27 Temmuz'da da Sudani'yi protesto etmek amacıyla yaptığı gösteriler sırasında Yeşil Bölge'yi basarak meclis binasına girmişti. Sadr destekçileri burada İran'a karşı sloganlar atmıştı.

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