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Son dakika | Irak siyasetinde flaş gelişme! Mukteda es-Sadr çekildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.08.2022 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022
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Son dakika | Irak siyasetinde flaş gelişme! Mukteda es-Sadr çekildi

Son dakika haberi...Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, siyasetten tamamen çekildiğini duyurdu.

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