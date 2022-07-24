Trump’tan LGBT’li sapkınlarla ilgili dikkat çeken çıkış: Sadece iki cinsiyet vardır! Erkek ve kadın

BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIK AÇIKLAMASI

Daha önce 2024 başkanlık seçimleri için aday olabileceğini ilan eden Trump, "Eğer aday olmayacağımı açıklasaydım Donald Trump'a yönelik zulüm hemen dururdu" açıklamasını yapmıştı.

Donald Trump, "Ama benden yapmamı istedikleri şey bu. Ama biliyor musunuz? Bunu yapma şansım yok" ifadelerine yer verdi.