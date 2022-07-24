Trump'tan LGBT'li sapkınlarla ilgili dikkat çeken çıkış: Sadece iki cinsiyet vardır! Erkek ve kadın
ABD’nin renkli zaman zaman kızgın kişiliği ile nam salan eski Başkanı Trump’tan bir kez daha çok konuşulacak bir demeç geldi. Katıldığı mitingde Trump "Sadece iki cinsiyetin varlığına inanıyoruz; erkek ve kadın" dedi.
ABD'nin 45. eski Başkanı Donald Trump, Florida'da gençlerle gerçekleştirdiği mitingte LGBT'li sapkınları yerden yere vuran bir açıklama yaptı.
Trump, "Onlar sol cinsiyet ideolojisine ve toksik (zehirli) ırk teorisine inanıyorlar. Biz iki cinsiyete inanıyoruz. Sadece erkek ve kadın vardır" dedi.
Trump'ın bu söyleri sonrası salonda alkış tufanı koptu.
Sapkın cinsiyet ideolojisinin okullarda ve orduda uyandırılmaya çalışıldığını söyleyen Donald Trump, gençlerden oluşan kalabalığa "Bununla savaşmamız şart." şeklinde konuştu.
BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIK AÇIKLAMASI
Daha önce 2024 başkanlık seçimleri için aday olabileceğini ilan eden Trump, "Eğer aday olmayacağımı açıklasaydım Donald Trump'a yönelik zulüm hemen dururdu" açıklamasını yapmıştı.
Donald Trump, "Ama benden yapmamı istedikleri şey bu. Ama biliyor musunuz? Bunu yapma şansım yok" ifadelerine yer verdi.
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