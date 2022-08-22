LGBT sapkınlığına tepki her yerde yankılanıyor! Alman Bild gazetesinde peş peşe istifalar

SERT BİR DİLLE ELEŞTİRİ

Schuler, "Ben ne LGBT hareketinin bayrağı altında, ne de bir başka hareketin bayrağı altında çalışmak istiyorum. Gökkuşağı bayrağı sadece hoşgörü ve empati bayrağı değildir" dedi ve hareketin militan yönüne işaret etti. Schuler, harekete eleştirel gözle bakılması gerektiğini belirtirken, mektubunda "LGBT hareketinin yanındayız" diyen Genel Yayın Yönetmeni Boie'yi de sert dille eleştirdi.

İSTİFA EDEN İKİNCİ KİŞİ

Schuler, 2013 yılından bu yana meclis bürosu şefi olarak çalışıyordu. Aynı zamanda gazeteci, LGBT nedeniyle istifa eden ikinci kişi oldu.

Daha önce de Bild politika editörü Judith Sevinç Basad benzer gerekçelerle istifasını sunmuştu. Basad istifasında, bu hareketten kaynaklı tehlikeler hakkında artık haber yazamama hissine kapıldığını söylemişti. Basad, "Yayınevinin arkamda durmadığını düşünüyorum" diyerek istifa etmişti. Bild ise Schuler'in Mart 2023'e kadar olan ihbar süresi kapsamında gazetede çalışmaya devam etmesinde ısrar ediyor.