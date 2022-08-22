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Önümüzdeki kış ayları çok zor geçecek! Enerji ve doğal gaz fiyatları tavan yapacak! Belçika'da büyük alarm

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.08.2022 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022
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Önümüzdeki kış ayları çok zor geçecek! Enerji ve doğal gaz fiyatları tavan yapacak! Belçika’da büyük alarm

Belçika Başbakanı Alexander De Croo yaptığı açıklamada artan enerji fiyatları nedeniyle önümüzdeki 5-10 yılın kış aylarının zorlu geçeceğinin altını çizdi. Diğer yandan bazı sektörlerde üretim kapasitesinin yarı yarıya düşürüldüğü belirtiliyor. İşte detaylar...

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, artan enerji fiyatları nedeniyle gelecek 5-10 kışın zorlu geçeceği uyarısında bulundu.

Zeebrugge Limanı'nı ziyaretinde gazetecilere konuşan De Croo, artan enerji maliyetlerinin Belçika için uzun vadeli ekonomik güçlükler ortaya çıkardığını belirtti.

5-10 KIŞ ZOR GEÇECEK

De Croo, ülkesinin bu zorlukların üstesinden geleceğine inandığını söylese de "Gelecek 5-10 kış zor geçecek. Avrupa genelinde oldukça zor bir durum var. Artan enerji fiyatları nedeniyle bazı sektörler ciddi sorunlarla karşı karşıya." dedi.

"HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

En kötüsüne karşı hazırlıklı olmak gerektiğini vurgulayan De Croo, durumu yakından takip ettiklerini dile getirdi.

ÜRETİM KAPASİTESİ YARI YARIYA DÜŞTÜ

Belçika ekonomisi, özellikle enerjiyi yoğun olarak kullanan sektörler başta olmak üzere artan enerji fiyatlarından etkilendi. Bazı sektörlerde üretim kapasitesinin yarı yarıya düşürüldüğü belirtiliyor. Ülkede doğal gazın yaklaşık dörtte biri sanayi tesislerinde kullanılıyor.

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