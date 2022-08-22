Önümüzdeki kış ayları çok zor geçecek! Enerji ve doğal gaz fiyatları tavan yapacak! Belçika’da büyük alarm

5-10 KIŞ ZOR GEÇECEK

De Croo, ülkesinin bu zorlukların üstesinden geleceğine inandığını söylese de "Gelecek 5-10 kış zor geçecek. Avrupa genelinde oldukça zor bir durum var. Artan enerji fiyatları nedeniyle bazı sektörler ciddi sorunlarla karşı karşıya." dedi.