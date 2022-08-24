24 Ağustos 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İspanya’da şaşkına çeviren olay! Çaldığı araçla metre istasyonuna girdi merdivenlerde sıkışıp kaldı

İspanya’da şaşkına çeviren olay! Çaldığı araçla metre istasyonuna girdi merdivenlerde sıkışıp kaldı

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 24.08.2022
ABONE OL
İspanya’da şaşkına çeviren olay! Çaldığı araçla metre istasyonuna girdi merdivenlerde sıkışıp kaldı

İspanya’da bir kişi çaldığı otomobille metro istasyonuna girdi.  Ardından araçla istasyonun merdivenlerinde sıkışan hırsız Madrid itfaiyesi ekiplerinin saatler süren çalışmaları sonucunda kurtarılırken, metronun açık olduğu saatlerde yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de bir şahıs, çaldığı otomobille Plaza Eliptica Metro İstasyonuna girdi. Çaldığı otomobille istasyonun merdivenlerinden çıkmaya çalışan şahıs, araçla birlikte merdivenlerde sıkıştı. Madrid Acil Durum ve Güvenlik Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, şahsın bölgeye gelen acil yardım ekipleri tarafından kurtarıldığı aktarılarak, şahsın hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Metro merdivenlerinde sıkışan araç, Madrid itfaiyesi ekiplerinin saatler süren çalışmaları sonucunda kurtarılırken, metronun açık olduğu saatlerde yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.

UYUŞTURUCU KULLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Yapılan testler sonucunda uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen şahsın, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı ifade edilirken, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı açıklandı.

İspanya basınında yer alan haberlerde, şahsın aracı başka bir metro istasyonunun otoparkında anahtarları üzerinde bırakılmış halde bulduktan sonra çalarak kaçtığı aktarıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA