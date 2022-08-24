İspanya’da şaşkına çeviren olay! Çaldığı araçla metre istasyonuna girdi merdivenlerde sıkışıp kaldı
İspanya’da bir kişi çaldığı otomobille metro istasyonuna girdi. Ardından araçla istasyonun merdivenlerinde sıkışan hırsız Madrid itfaiyesi ekiplerinin saatler süren çalışmaları sonucunda kurtarılırken, metronun açık olduğu saatlerde yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.
İspanya'nın başkenti Madrid'de bir şahıs, çaldığı otomobille Plaza Eliptica Metro İstasyonuna girdi. Çaldığı otomobille istasyonun merdivenlerinden çıkmaya çalışan şahıs, araçla birlikte merdivenlerde sıkıştı. Madrid Acil Durum ve Güvenlik Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, şahsın bölgeye gelen acil yardım ekipleri tarafından kurtarıldığı aktarılarak, şahsın hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Metro merdivenlerinde sıkışan araç, Madrid itfaiyesi ekiplerinin saatler süren çalışmaları sonucunda kurtarılırken, metronun açık olduğu saatlerde yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.
UYUŞTURUCU KULLANDIĞI TESPİT EDİLDİ
Yapılan testler sonucunda uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen şahsın, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı ifade edilirken, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı açıklandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ 2022 İstanbul, Ankara, İzmir sosyal konut başvuru şartları açıklandı mı?
- Üniversite harç ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? 2022-2023 Üniversite harç ücretleri açıklandı mı, değişti mi?
- ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/2 sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
- Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama: Hangi illerde evde bakım maaşı yattı? 23 Ağustos Evde bakım maaşı yatan iller açıklandı mı?
- 85 bin personel alımı yapılacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı...
- İŞKUR ile 60.000 işçi alınacak! 81 ilde güvenlik ve temizlik personeli alımı! TYP başvuru şartları ise...
- KYK faizleri ne zaman silinecek 2022? KYK düzenlemesi Meclis'e geldi mi? Bakan Nebati açıkladı...
- Aile sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı başvuruları devam ediyor mu? İşte detaylar...
- Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri açıklandı mı? 2022-2023 Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman, şartları neler?
- EYT için son noktayı koydu! 49,50,51,52 yaşında herkesi kapsıyor! "Tek formül var" EYT ne zaman çıkacak, son durum ne?
- En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? Emekli promosyonları ne kadar oldu? Yapı Kredi, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti...
- YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? Üniversite boş kontenjanlar açıklandı mı? ÖSYM 2 ve 4 yıllık bölümlerin tavan ile taban puanları