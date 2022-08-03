Fransız Bakan PKK’yı savunup üçlü muhtırayı hedef aldı: Bizim için bir bağlayıcılığı yok

TÜRKİYE "ÜÇLÜ MUHTIRA" İLE İLK DEFA YPG/PKK'NIN, BİR NATO BELGESİNDE YER ALDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "üçlü muhtıra" ile ilk kez terör örgütü YPG/PKK'nın bir NATO belgesinde yer aldığını söylemişti.

Çavuşoğlu, "üçlü muhtıra" için "Sonuçta ilk defa YPG/PYD, bir NATO belgesinde yer aldı. Bu, Genel Sekreter'in kolaylaştırıcılığında üçlü bir mutabakat olsa da (NATO'nun) zirve bildirisinde de memnuniyetle karşılanarak 18. maddede yer aldığı için bir referans belgesi haline geldi. İlk defa FETÖ ve YPG/PYD, NATO'nun literatürüne girmiş oldu." ifadesini kullanmıştı.