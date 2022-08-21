Dünya Türkiye’yi konuşuyor! Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler: Türkiye’yi vazgeçilmez konuma getirdi

Le Figaro gazetesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türk dış politikasının son dönemdeki aktif tutumu, "Erdoğan'ın diplomasisi Türkiye'yi nasıl uluslararası sahnede vazgeçilmez konuma getirdi?" başlıklı bir yazıda ele alındı.

Fransa'da yayımlanan Le Figaro gazetesinde yer alan makalede Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki arabulucu rolüne ilişkin, "Bu gerçek diplomatik başarı, dünyada 6. en geniş büyükelçilikler ağına sahip olan ve her şeyden önce daha barışçıl ve çok aktif bir Türk dış politikasını ortaya koymaktadır" ifadeleri kullanıldı.