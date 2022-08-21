Dünya Türkiye'yi konuşuyor! Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Türkiye'yi vazgeçilmez konuma getirdi
Türkiye'nin son zamanlarda uluslararası alanda oynadığı önemli rol dünyanın dikkatinden kaçmıyor. Fransa'nın ünlü gazetesi Le Figaro Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki ara bulucu rolünü ele alırken, Alman medya kuruluşu RND de Başkan Erdoğan'ın yaklaşmakta olan Ukrayna savaşını çok önceden fark ettiğini ifade etti.
Giriş Tarihi: 21.08.2022
13:15 Güncelleme Tarihi: 21.08.2022
13:15
Le Figaro gazetesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türk dış politikasının son dönemdeki aktif tutumu, "Erdoğan'ın diplomasisi Türkiye'yi nasıl uluslararası sahnede vazgeçilmez konuma getirdi?" başlıklı bir yazıda ele alındı.
Fransa'da yayımlanan Le Figaro gazetesinde yer alan makalede Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki arabulucu rolüne ilişkin, "Bu gerçek diplomatik başarı, dünyada 6. en geniş büyükelçilikler ağına sahip olan ve her şeyden önce daha barışçıl ve çok aktif bir Türk dış politikasını ortaya koymaktadır" ifadeleri kullanıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
"Türkiye, Ukrayna'daki savaşın ilk galibi olabilir mi?" ifadesine yer verilen yazıda, "Bu gerçek diplomatik başarı, dünyada 6. en geniş büyükelçilikler ağına sahip olan ve her şeyden önce daha barışçıl ve çok aktif bir Türk dış politikasını ortaya koymaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.
Daha birkaç yıl önce Batı dünyasında yapılan Recep Tayyip Erdoğan eleştirilerine değinilen yazıda, "Erdoğan, bugün kendisini bir barış yapıcı ve herkesle diyalog kuran biri olarak sunuyor." denildi. Öte yandan gazete, Türkiye'nin Başkan Erdoğan'la birlikte son dönemde gerçekleştirdiği 3 başarısına övgü dolu sözler yağdırdı.
1. BARIŞ GÖRÜŞMELERİNDE ÖNCÜ ROLDE
Yazıda, Ukrayna'daki ihtilafının Doğu, Batı ve Arap dünyasında övülen Türk dış politikasının yeniden konumlandırılmasını öne çıkardığı ifade edildi. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşının sonlanması için barış görüşmelerine ev sahipliği de yaptığı belirtilen yazıda, savaşan taraflar arasında ve Birleşmiş Milletler'in aracılığıyla yapılan bir anlaşma neticesinde temmuz ayı sonunda tahıl ihracatının yeniden başlamasını Türkiye'nin sağladığı kaydedildi.
Yazıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın perşembe günü Ukrayna'da Volodimir Zelenskiy ile sıcak bir şekilde el sıkıştığı, bundan çok kısa bir süre önce de Rusya'da Vladimir Putin ile dört saatlik uzun bir görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı.