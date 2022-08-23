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Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem! Büyük korku yaşandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.08.2022 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022
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Endonezya’da 6 büyüklüğünde deprem! Büyük korku yaşandı

Endonezya'nın Bengkulu eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Endonezya'nın batısındaki Bengkulu eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırma Kurumu (USGS) ülkenin güney Sumatro eyaletindeki Pagar Alam şehrinin 11 kilometre güneyinde ve 59 kilometre derinliğinde yerel saatle 21.31'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6 şiddetinde depremin Sumatra Adası'ndaki Pagar Alam şehrinin 117 kilometre güneyinde ve 58,8 kilometre derinlikte olduğunu duyurdu.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, deprem anında bölgedeki insanlar, tsunami korkusuyla paniğe kapılıp evlerini terk etti ve daha yüksek bölgelere koştu.

Bölge sakinlerine daha sonra ilgili kurumlardan tsunami tehlikesinin olmadığı yönünde mesajlar gönderildi.

Bu arada, Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Kurumu depremin büyüklüğünü 6,5 olarak açıkladı ancak tsunamiyi tetikleyemeyecek kadar derinde olduğunu belirtti.

Depremin ardından can kaybı ya da maddi hasar bildirilmedi.

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