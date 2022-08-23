ABD’den vatandaşlarına flaş Ukrayna çağrısı! Ülkeden ayrılın

AYRILMAYA ÇAĞRI

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarının siviller ve sivil altyapı için devam eden bir tehdit oluşturduğu belirtilen açıklamada, "ABD Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarını eğer güvenli ise özel kara taşımacılığı seçeneklerini kullanarak Ukrayna'dan ayrılmaya çağırıyor." denildi.