ABD’de doğalgaz fiyatları 14 yılın zirvesinde

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali yaşanan küresel enerji krizini derinleştirirken, ülkelerin talebi karşılamakta yetersiz olan sıvılaştırılmış doğalgaz kargolarını temin etmek konusunda mücadeleye girmesine ve gaz fiyatlarının tüm dünyada yükselmesine neden oldu.