ABD'de doğalgaz fiyatları 14 yılın zirvesinde
ABD doğalgaz fiyatları, ısınma ve elektrik santralleri için stokların kış talebini karşılamaya yetmeyeceğine dair endişelerin yol açtığı sert ralliyi sürdürerek bir milyon İngiliz termal birimi (MMBTU) başına 10 doların üzerine çıkarak 2008’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
KUZEY AKIM BORU HATTI 3 GÜNLÜĞÜNE KESİLECEK
Rusya'dan Almanya'ya ana akışın sağlandığı kritik Kuzey Akım Boru Hattı'ndan gaz tedariki bakım çalışmaları nedeniyle 31 Ağustos'tan itibaren 3 günlüğüne kesileceği duyurulurken bu durum bakım sonrası tedarikin planlandığı şekilde devam etmeyebileceğine dair endişelere neden oldu.
ABD İHRACATININ EKİM AYINDA ESKİYE DÖNMESİ BEKLENİYOR
ABD'de de kavurucu sıcakların elektrik talebini artırmasıyla stoklar normal seviyelerin altına gerilerken kaya gazı sahalarından yapılan üretim düşük seviyelerde büyüdü. ABD ihracatı Teksas'tan kritik bir terminalin Haziran başında zarar görmesi sonrası düşüş yaşarken tesisin Ekim ayında tekrar faaliyete geçmesiyle eski seviyelerine dönmesi bekleniyor.
Geçtiğimiz yıllarda elektrik santralleri doğalgaz fiyatları yükseldiğinde kömüre geçiş yaparken bu uygulama son dönemde iklim değişikliğine dair endişelerin artmasıyla azalmaya yüz tutmuştu. Bu durumun ABD'de gaz fiyatlarının hızla yükselmesini engelleyen geleneksel bir tavanın büyük oranda ortadan kalkması anlamına gelebileceği belirtiliyor.
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