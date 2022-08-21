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Rusya'nın gaz kesintisinden İsviçre'de payını aldı! "Olağanüstü durumlara hazır olun"

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.08.2022 Güncelleme Tarihi: 21.08.2022
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Rusya’nın gaz kesintisinden İsviçre’de payını aldı! Olağanüstü durumlara hazır olun

Rusya'nın Avrupa'ya karşı uyguladığı gaz kesintisi İsviçre'yi de derinden etkiledi. İsviçre'de hükümetin kış mevsiminden itibaren ülkede yaşanmasına büyük ihtimal verilen enerji sıkıntısına dair "olağanüstü senaryolara" hazırlanması gerektiği belirtildi.

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