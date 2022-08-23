NASA paylaştı! İşte Jüpiter’in yeni fotoğrafı

California Üniversitesi'nden emekli profesör Imke de Pater da, "Jüpiter'i hiç böyle görmemiştik. Bunların hepsi inanılmaz. Dürüst olmak gerekirse gerçekten bu kadar iyi olmasını beklemiyorduk. Jüpiter'in minik uyduları ve hatta galaksileriyle birlikte detaylarını tek bir görüntüde görebilmemiz gerçekten dikkat çekici" dedi.



İki fotoğrafın teleskobun yakın kızılötesi kamerasıyla (NIRCam) çekildiği aktarıldı.

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