NASA paylaştı! İşte Jüpiter'in yeni fotoğrafı
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, Jüpiter'in James Webb Uzay Teleskobu ile çekilen yeni fotoğraflarını paylaştı. NASA'dan yapılan açıklamada, "Webb'in Jüpiter gözlemleri, bilim insanlarına Jüpiter'in iç yaşamına dair daha fazla ipucu verecektir" ifadeleri kullanıldı.
NASA'nın yeni uzay teleskobu James Webb, Jüpiter'in daha önce hiç görülmeyen ayrıntılarının yer aldığı fotoğraflarını çekti. NASA tarafından servis edilen 2 fotoğrafın, 27 Temmuz'da yaklaşık 1 milyon 609 kilometre uzaklıktaki gözlemevinde çekildiği belirtildi.
Yapılan açıklamada, "Dev fırtınalar, güçlü rüzgarlar, auroralar, aşırı sıcaklık ve basınç koşullarıyla Jüpiter'de çok şey oluyor. Şimdi, NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu gezegenin yeni görüntülerini kaydetti. Webb'in Jüpiter gözlemleri, bilim insanlarına Jüpiter'in iç yaşamına dair daha fazla ipucu verecektir" ifadeleri kullanıldı.
California Üniversitesi'nden emekli profesör Imke de Pater da, "Jüpiter'i hiç böyle görmemiştik. Bunların hepsi inanılmaz. Dürüst olmak gerekirse gerçekten bu kadar iyi olmasını beklemiyorduk. Jüpiter'in minik uyduları ve hatta galaksileriyle birlikte detaylarını tek bir görüntüde görebilmemiz gerçekten dikkat çekici" dedi.
İki fotoğrafın teleskobun yakın kızılötesi kamerasıyla (NIRCam) çekildiği aktarıldı.
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