Usta oyuncu Suna Yıldızoğlu İngiltere’deki sağlık sistemini topa tuttu! Hastalanmayın sistem bitmiş

Yıldızoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ben Bournemouth ve Londra'da kalıyorum. Bulunduğum ortamlarda aile doktorlarla sadece telefonda görüşebiliyor.Şu anda şahidim!Sonra yorumlarda, İngiltere'nin başka yerlerinde doktorlarla yüzyüze görüşebildiklerini anlatanlar var. Her bölgenin ayrı kuralları mı var?"