Usta oyuncu Suna Yıldızoğlu İngiltere'deki sağlık sistemini topa tuttu! Hastalanmayın sistem bitmiş
Usta oyuncu Suna Yıldızoğlu, İngiltere'deki sağlık sisteminin çöküşünü sosyal medya hesabından gözler önüne serdi. "İngiltere'de hastalanmayın" uyarısı geçen Yıldızoğlu, "Sağlık sistemi bitmiş" ifadelerine yer verdi. Sosyal medyada gelen birçok mesaja da cevap veren ünlü oyuncu Yıldızoğlu, "Londra’dayım şimdi, durum aynı." paylaşımında bulundu.
Bir süredir İngiltere'de yaşamını sürdüren ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, İngiltere sağlık sistemini topa tuttu. Yıldızoğlu, "İngiltere'de hastalanmayın sakın, sağlık sistemi bitmiş" dedi.
İngiltere'de sağlık sistemi her geçen gün kötüleşiyor. Sık sık personel açığı, yetersiz ve kalitesiz hizmet kapasitesiyle eleştiri oklarının hedefine oturan İngiliz sağlık sistemi, yönetememe kriziyle karşı karşıya. Koronavirüs pandemisi süresince de başarısız bir grafik izleyen sağlık sistemi çökme noktasına geldi.
SAĞLIK SİSTEMİNE ELEŞTİRİ
İngiliz doktorlarının hastalarına bakmadığını ve yalnızca telefonla teşhis koyduklarını söyleyen ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Avrupa'nın sağlık sisteminin vahim bir durumda olduğunu gözler önüne serdi.
Yıldızoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Ben Bournemouth ve Londra'da kalıyorum. Bulunduğum ortamlarda aile doktorlarla sadece telefonda görüşebiliyor.Şu anda şahidim!Sonra yorumlarda, İngiltere'nin başka yerlerinde doktorlarla yüzyüze görüşebildiklerini anlatanlar var. Her bölgenin ayrı kuralları mı var?"
"İngiltere'de hastalanmayın sakın. Aile doktorlar telefonda teşhis koyuyor. Hastaneler dolu. Lockdown'da hasta olanlar teşhis ve tedavi görmeyenler ölüyor. Sağlık sistemi bitmiş."
Ünlü sosyal medyadaki bu paylaşımları Türkiye'de gündem oldu.
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