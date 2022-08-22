22 Ağustos 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Bulgaristan’a tatile geldi kabusu yaşadı! İngiliz kadının yüzü plastik gibi gerildi

Bulgaristan’a tatile geldi kabusu yaşadı! İngiliz kadının yüzü plastik gibi gerildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.08.2022 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022
ABONE OL
Bulgaristan’a tatile geldi kabusu yaşadı! İngiliz kadının yüzü plastik gibi gerildi

İngiliz bir kadın, Bulgaristan'daki tatilinde adeta kabusu yaşadı. Güneşlenmek isteyen İngiliz Sirin Murad, yarım saat boyunca uyuyakaldı. Hafif ağrılı ve kırmızı bir yüz ile uyanan Murad, durumu umursamadı ve ertesi gün yüzünü gördüğünde ise olanlara inanamadı. İşte detaylar...

Bulgaristan'a için gelen 25 yaşındaki genç kadın 21 derece sıcağın altında uyuyakaldı. Londralı güzellik uzmanı kadın hafif ağrılı ve kızarmış bir yüzle uyanmasına aldırış etmedi. Ancak ertesi gün ayna karşısına geçtiğinde şaşkına döndü.

Alnındaki deri o kadar kabarmıştı ki kaşlarını çattığında yüzü plastikten yapılmış gibi görünüyordu.

Öyle ki insanlar fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Murad'ı Star Trek'teki Ba'el karakterine benzetti.

Olanları umursamayan kadın doktora gitmedi. Günler sonra ise yüzü soyulmaya başladı.

Plastik görüntüsü yerini zamanla bronzlaşmış bir ten rengine bıraksa da Murad, insanları güneş kremi kullanmaları konusunda uyardı.

İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi NHS, herkesi en az faktör 30 koruması kullanmaları konusunda uyarıyor. Öte yandan Araştırmalar, yetişkinlikte sadece beş kabarcıklı güneş yanığına maruz kalmanın cilt kanseri riskini iki katına çıkarabileceğini gösteriyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA