Bulgaristan’a tatile geldi kabusu yaşadı! İngiliz kadının yüzü plastik gibi gerildi

Bulgaristan'a için gelen 25 yaşındaki genç kadın 21 derece sıcağın altında uyuyakaldı. Londralı güzellik uzmanı kadın hafif ağrılı ve kızarmış bir yüzle uyanmasına aldırış etmedi. Ancak ertesi gün ayna karşısına geçtiğinde şaşkına döndü.