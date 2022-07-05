Son dakika: İngiltere hükümetinde deprem: Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak istifa etti

Sunak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Halk haklı olarak hükümetin düzgün, yetkin ve ciddi şekilde yönetilmesini bekliyor. Bunun benim son bakanlık görevim olabileceğinin farkındayım ancak bu standartlar için savaşmaya değer olduğuna inanıyorum ve bu yüzden istifa ediyorum."

İki bakanın istifa kararı, Johnson'ın, Muhafazakar Parti milletvekili Chris Pincher'a yönelik görevi kötüye kullanma şikayetinden haberdar olmasına rağmen, Pincher'a hükümette verdiği görevden dolayı "son derece pişman" olduğunu açıklamasının ardından geldi.

Johnson, milletvekili Pincher'la ilgili tutumu nedeniyle baskı altındaydı.