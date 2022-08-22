Otomotiv devi Ford kararını verdi! 3 bin kişinin işine son verildi

NE OLMUŞTU?

Ford, martta yaptığı açıklamada, 2026'ya kadar yılda 2 milyondan fazla elektrikli araç üretmeyi planladığını ve elektrikli araç çalışmalarını hızlandırmak için operasyonlarını "Ford Model e" ve "Ford Blue" olarak ikiye böldüğünü duyurmuştu.