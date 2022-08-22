Otomotiv devi Ford kararını verdi! 3 bin kişinin işine son verildi
ABD'nin büyük otomobil üreticilerinden Ford tarafından yapılan açıklamada küresel çapta 3 bin kişinin işine son verileceğini duyurdu. Ford Üst Yöneticisi Jim Farley ve Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford "Bu geleceği inşa etmek, yüzyılı aşkın bir süredir faaliyet gösterdiğimiz yolun neredeyse tüm yönlerini değiştirmeyi ve yeniden şekillendirmeyi gerektiriyor." ifadelerini kullandı.
ABD'nin büyük otomobil üreticilerinden Ford, çoğunluğu Kuzey Amerika'da olmak üzere küresel çapta 3 bin kişinin işine son verileceğini duyurdu.
Ford Üst Yöneticisi Jim Farley ve Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford, konuya ilişkin çalışanlara ortak bir e-posta gönderdi.
Söz konusu e-postada, şirketin maliyet yapısının geleneksel ve yeni rakiplere karşı rekabetçi olmadığı belirtildi. Ford'un yeni teknolojileri benimserken çalışma şeklini değiştirdiğine işaret edilerek, kaynakların yeniden düzenlendiği bildirildi.
TÜM YÖNLERİYLE DEĞİŞECEĞİZ
Farley ve Ford'un gönderdiği e-postada, "Bu geleceği inşa etmek, yüzyılı aşkın bir süredir faaliyet gösterdiğimiz yolun neredeyse tüm yönlerini değiştirmeyi ve yeniden şekillendirmeyi gerektiriyor." değerlendirmesi yapıldı.
YÜZDE 5 DEĞER KAYBETTİ
Şirketin işten çıkarma kararının ardından Ford'un New York borsasında işlem gören hisseleri yüzde 5'e yakın değer kaybetti.
NE OLMUŞTU?
Ford, martta yaptığı açıklamada, 2026'ya kadar yılda 2 milyondan fazla elektrikli araç üretmeyi planladığını ve elektrikli araç çalışmalarını hızlandırmak için operasyonlarını "Ford Model e" ve "Ford Blue" olarak ikiye böldüğünü duyurmuştu.
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