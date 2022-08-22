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Ukraynalı üst düzey istihbaratçı evinde ölü bulundu

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 22.08.2022 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022
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Ukraynalı üst düzey istihbaratçı evinde ölü bulundu

Ukrayna Güvenlik Servisi Kirovograd bölgesi sorumlusu Oleksandr Nakonechny'in evinde ölü bulunduğu bildirildi. Yerel politikacı Andriy Lavrus'un Telegram hesabından paylaştığı mesajda, Nakonechny'in intihar ettiğini yazdığı ancak bu iddianın resmi makamlar tarafından doğrulanmadığı aktarıldı.

Yerel basında çıkan haberde, Nakonechny'nin cumartesi gecesi Kropyvnytsky kentindeki evinde bir el silah sesi duyulmasının ardından eşi tarafından ölü bulunduğu belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ukrayna Başsavcılığının Nakonechny'nin hayatını kaybettiğini doğruladığı, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi.

"İNTİHAR" İDDİASI

Öte yandan yerel politikacı Andriy Lavrus'un Telegram hesabından paylaştığı mesajda, Nakonechny'in intihar ettiğini yazdığı ancak bu iddianın resmi makamlar tarafından doğrulanmadığı aktarıldı.

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