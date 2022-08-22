Ukraynalı üst düzey istihbaratçı evinde ölü bulundu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ukrayna Başsavcılığının Nakonechny'nin hayatını kaybettiğini doğruladığı, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi.

"İNTİHAR" İDDİASI

Öte yandan yerel politikacı Andriy Lavrus'un Telegram hesabından paylaştığı mesajda, Nakonechny'in intihar ettiğini yazdığı ancak bu iddianın resmi makamlar tarafından doğrulanmadığı aktarıldı.