NASA dünyayı yine şaşırttı! Kara deliğin sesini geliştirerek remiks yaptı | İşte duyanları korkutan o paylaşım...

Bu nedenle, 2003 yılında, NASA'nın Chandra X-ışını Gözlemevi'nden bir ekip, gazlı dalgalardan astronomik veriler aldı ve bunları Dünya'da alıştığımız normal ses dalgalarına çevirdi. Ancak uzun bir süre kara deliğin şarkısını dinlememizin önünde büyük bir engel vardı. Bilim adamları çeviriyi veya sonifikasyon sürecini tamamladıklarında, Perseus'un uçurumunun orta C'nin 57 oktav altında bir nota çaldığını buldular.

İnsan kulaklarımız bunu duyamaz. İşte NASA da bu yüzden sesleri bir pop şarkısına yapıldığı gibi remiksledi ve ortam sesleri de ekleyerek dinleyebileceğimiz bir müzik parçası haline getirdi.

REMİKS YAPTILAR

Yani, kara delik haftasının şerefine, NASA zaten tanımlanmış kara delik ses dalgalarını çıkardı ve 58 oktav büyüttü, böylece hepimiz sonunda boşluğun çağrısını dinleyebildik.

NASA, dün, sosyal medya hesaplarında kendi yaptığı paylaşımlarda durumu hem açıkladı hem de dünyaya ilk duyuruyu yapmış oldu.

NASA, paylaşımında şöyle diyordu:

- NASA Veri Sonifikasyonu - *Kara Delik Remix*

"Perseus'un bu sonifikasyonunda, gökbilimcilerin daha önce tespit ettiği ses dalgaları ayıklandı ve ilk kez duyulabilir hale getirildi. Ses dalgaları merkezden dışa doğru çıkarıldı."