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Almanya'da sözde camide LGBT bayraklı skandal! Belediye başkanından skandal paylaşım...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.07.2022 Güncelleme Tarihi: 03.07.2022
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Almanya’da sözde camide LGBT bayraklı skandal! Belediye başkanından skandal paylaşım...

Almanya'nın Berlin Mitte kentinde İslam dışı uygulamalarıyla tanınan ve ülkede liberal cami olarak tanımlanan "İbni Rüşt Goethe Cami" adındaki mekanda LGBT'lilerin onur haftasını kutlamak amacıyla gökkuşağı bayrağı asıldı. Sözde camide daha önce de kadın imamların erkeklere namaz kıldırdığına yönelik haberler paylaşılmıştı.

Almanya'nın Berlin Mitte kentinde kurulan, İslam dışı uygulamalarıyla bilinen ancak ülkede "liberal cami" olarak adlandırılan "İbni Rüşt Goethe Cami" isimli mekanda daha önce, "sözde kadın imamların erkeklere namaz kıldırdığı, başı açık bir şekilde kadın ve erkeklerin yan yana durdukları" anlar haberlere yansımıştı. Ayrıca İslam dışı camiye peçe ve burka yasağı da getirmişti.

SÖZDE CAMİNİN DUVARLARINA LGBT BAYRAĞI ASTILAR

"İbni Rüşt Goethe" isimli sözde camide skandalların ardı arkası kesilmiyor. Şimdi de sözde caminin duvarına LGBT'lilerin onur haftasını (pride) kutlamak maksadıyla gökkuşağı bayrağı asıldı. Bu mekâna gökkuşağı bayrağının asılması Almanya'daki sosyal medya hesapları tarafından "Bir camiye ilk kez gökkuşağı bayrağı asıldı" şeklinde duyuruldu.

BELEDİYE BAŞKANI DA SINIRI AŞTI

Berlin Belediye Başkanı ve Kültür ve Avrupa Senatörü Klaus Lederer'in katılımıyla LGBT bayrağının törenle cami duvarına asılması sonrasında Lederer sosyal medya hesabından mutlu olduğuna yönelik bir de paylaşım yaptı.

Klaus Lederer resmi Twitter hesabından gökkuşağı bayraklarının asıldığı sözde caminin fotoğraflarını paylaşarak, "#pridemonth2022 başlangıcında gökkuşağı bayrağı bugün İbn Rüşd Goethe Cami'ne çekildi. Orada olduğum için çok mutluyum. Bağlılığınız için teşekkür ederiz!" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

"İbni Rüşt Goethe Cami" isimli mekanın kurucusu, Yeşiller Partisi üyesi Seyran Ateş, burayı "ilk liberal cami" olarak tanımlamıştı.

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