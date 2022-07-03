Almanya’da sözde camide LGBT bayraklı skandal! Belediye başkanından skandal paylaşım...

Almanya'nın Berlin Mitte kentinde kurulan, İslam dışı uygulamalarıyla bilinen ancak ülkede "liberal cami" olarak adlandırılan "İbni Rüşt Goethe Cami" isimli mekanda daha önce, "sözde kadın imamların erkeklere namaz kıldırdığı, başı açık bir şekilde kadın ve erkeklerin yan yana durdukları" anlar haberlere yansımıştı. Ayrıca İslam dışı camiye peçe ve burka yasağı da getirmişti.