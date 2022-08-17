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Türk SİHA'ları Putin ve dünya liderlerine örnek oldu! Türkiye kendi kendine Almanya'dan daha iyi yetiyor

Türkiye'nin terörle mücadelesi ve Azerbaycan'ın Karabağ savaşındaki başarısında etkin rol oynayan Bayraktar TB2 SİHA'lar dünya basınında gündemden düşmüyor. Birçok ülke Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA almak için sıraya girerken, Alman basını bir kez daha manşetlere taşıdı. Rusya Devlet Başkanı Putin başta olmak üzere çok sayıda ülkenin Türk SİHA'larını örnek aldığı yazıldı.

Giriş Tarihi: 17.08.2022 12:01
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Türk SİHA’ları Putin ve dünya liderlerine örnek oldu! Türkiye kendi kendine Almanya’dan daha iyi yetiyor

Türk SİHA'larının savaş sahasında gösterdiği etkili performans dünya basını tarafından dikkatle takip ediliyor. Alman "focus.de" Bayraktar TB2 SİHA hakkında çarpıcı bir haber yayınladı. ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı ambargoların ardından atılan adımlar sonrası Türk savunma sanayisinin bağımsızlık için devrim niteliğinde adımlar attığı belirtildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türk SİHA’ları Putin ve dünya liderlerine örnek oldu! Türkiye kendi kendine Almanya’dan daha iyi yetiyor

Türkiye'de üretilen ve birçok ülkeye ihraç edilen Bayraktar TB2 SİHA'lar, Avrupa'nın gündeminden düşmüyor. Almanya basınından "focus.de" isimli internet haber sitesi, TB2'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil, tüm dünyadaki müşterilere ilham verdiğini yazdı.

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Türk SİHA’ları Putin ve dünya liderlerine örnek oldu! Türkiye kendi kendine Almanya’dan daha iyi yetiyor

"TÜRKİYE'DE İŞLER DEĞİŞİK"

Türkiye'nin askeri ürünlerde nasıl kendi kendine yeterli hale geldiği analiz edilerek, "Almanya'da, Ukrayna savaşında silahlar söz konusu olduğunda, insanlar genellikle orada olmayanlardan bahsediyor. Türkiye'de ise işler değişik." denildi.

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Türk SİHA’ları Putin ve dünya liderlerine örnek oldu! Türkiye kendi kendine Almanya’dan daha iyi yetiyor

TB2'nin, savaş alanında büyük etkilere sahip, buna rağmen nispeten ucuz fiyatlı olduğu anlatıldı.

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Türk SİHA’ları Putin ve dünya liderlerine örnek oldu! Türkiye kendi kendine Almanya’dan daha iyi yetiyor

"ALMANYA'DAN DAHA İYİ: KENDİ KENDİNE YETERLİLİK"

Ukrayna savaşının, Türkiye'nin, en iyiler arasında yer alan bir silah sistemi geliştirdiğini açıkça ortaya koyduğuna dikkat çekilerek, "Türkiye'nin izlediği yol, Almanya'nınkinden sadece farklı değil, aynı zamanda daha iyi: kendi kendine yeterlilik." denildi.