Türk SİHA'ları Putin ve dünya liderlerine örnek oldu! Türkiye kendi kendine Almanya'dan daha iyi yetiyor

Türkiye'nin terörle mücadelesi ve Azerbaycan'ın Karabağ savaşındaki başarısında etkin rol oynayan Bayraktar TB2 SİHA'lar dünya basınında gündemden düşmüyor. Birçok ülke Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA almak için sıraya girerken, Alman basını bir kez daha manşetlere taşıdı. Rusya Devlet Başkanı Putin başta olmak üzere çok sayıda ülkenin Türk SİHA'larını örnek aldığı yazıldı.