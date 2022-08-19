Almanya'dan İsrail'e 'Filistin' tepkisi: Endişeliyiz
Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, İsrail’in Ramallah’ta Filistinli STK'lara ait ofislerin kapatılmasını endişeyle not edildiğini söyledi. Sözcü, İsrail hükümetine bu konuda Almanya’nın tutumunu net bir şekilde ifade edildiğini ifade etti.
Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, Berlin'de düzenlen basın toplantısında, çeşitli dış politika konularında açıklamalarda bulundu.
İsrail'in Ramallah'ta Filistinli STK'lara ait ofislerin kapatılmasına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Burger, "Ramallah'taki bu ofislerin kapatılmasına ilişkin haberleri endişeyle not ettik." dedi.
Burger, bu konuda uluslararası partnerler, STK'lar ve İsrail ile görüşmeler yaptıklarını, bu bağlamda dün AB ve ilgili örgütler arasında bir toplantı yapıldığını kaydetti.
Sözcü, İsrail hükümetine bu konuda Almanya'nın tutumunu net bir şekilde ifade edildiğini söyledi.
ABBAS HAKKINDA ÖN İNCELEME
Berlin polisinin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas hakkında ön inceleme başlatması ve Abbas'ın Almanya'da dokunulmazlığı bulunup bulunmadığına ilişkin soru üzerine Burger, Almanya'nın Filistin'i bir devlet olarak tanımasa bile, Abbas'ın yaptığı ziyaretlerin Filistin Özerk Yönetimi'nin temsilcisi sıfatıyla yapıldığını ve bu kapsamda Abbas'ın uluslararası dokunulmazlığın geçerli olduğunu belirtti.
Burger, dokunulmazlık konusunun yasada düzenlediğine işaret ederek, bu konuda şartların mevcut olup olmadığını yargının belirleyeceğini kaydetti.
Berlin Polisi, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile düzenlediği basın toplantısında "İsrail 1947'den bugüne, 50 Filistin köyünde 50 katliam, 50 Holokost işledi." diyen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas hakkında ön inceleme başlatmıştı.
BOSNA HERSEK YÜKSEK TEMSİLCİSİ CHRİSTİAN SCHMİDT'İN ÖFKESİNE HAKİM OLAMAMASI
Burger, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt'in bir gazetecinin sorusu üzerine öfkelenerek cevap vermesini değerlendirerek, Schmidt'in Bosna-Hersek'te anayasa ve seçim yasası reformlarının eksikliğinden duyduğu hayal kırıklığını ifade ettiğini savundu.
"Bu hayal kırıklığı Bosna-Hersek'teki nüfusun büyük bir kısmı ve uluslararası toplum tarafından paylaşılıyor." diyen Burger, Alman hükümetin, önemli bir makam olan uluslararası toplumun yüksek temsilcisinin arkasında durduğunu kaydetti.
Schimdt, yerel bir gazetecinin "Seçim yasasını değiştirecek misiniz?" sorusu üzerine sinirlenerek, yüksek sesle iddiaların asılsız olduğunu belirterek, "Öncelikle çok net olmak istiyorum. Saraybosna'da ya da başka bir yerde hiçbir şekilde seçim yasasını değiştireceğimi söylemedim. Bu ülkenin siyasetçileri de 15 yıldır bu kanunu değiştiremedi." ifadelerini kullanmıştı.
Sorulan soruya ve konuşulanlara "çöp" benzetmesi yapan Yüksek Temsilci, "Bu sorularınızı lütfen gidin onlara (ülkedeki siyasetçilere) sorun. Onlara neler yaptıklarını sorun. Bosna Hersek'te herkesin birbirini suçladığı bu durumdan sıkıldım." diye konuşmuştu.
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