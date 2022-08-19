Almanya’dan İsrail’e ’Filistin’ tepkisi: Endişeliyiz

BOSNA HERSEK YÜKSEK TEMSİLCİSİ CHRİSTİAN SCHMİDT'İN ÖFKESİNE HAKİM OLAMAMASI

Burger, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt'in bir gazetecinin sorusu üzerine öfkelenerek cevap vermesini değerlendirerek, Schmidt'in Bosna-Hersek'te anayasa ve seçim yasası reformlarının eksikliğinden duyduğu hayal kırıklığını ifade ettiğini savundu.

"Bu hayal kırıklığı Bosna-Hersek'teki nüfusun büyük bir kısmı ve uluslararası toplum tarafından paylaşılıyor." diyen Burger, Alman hükümetin, önemli bir makam olan uluslararası toplumun yüksek temsilcisinin arkasında durduğunu kaydetti.

Schimdt, yerel bir gazetecinin "Seçim yasasını değiştirecek misiniz?" sorusu üzerine sinirlenerek, yüksek sesle iddiaların asılsız olduğunu belirterek, "Öncelikle çok net olmak istiyorum. Saraybosna'da ya da başka bir yerde hiçbir şekilde seçim yasasını değiştireceğimi söylemedim. Bu ülkenin siyasetçileri de 15 yıldır bu kanunu değiştiremedi." ifadelerini kullanmıştı.

Sorulan soruya ve konuşulanlara "çöp" benzetmesi yapan Yüksek Temsilci, "Bu sorularınızı lütfen gidin onlara (ülkedeki siyasetçilere) sorun. Onlara neler yaptıklarını sorun. Bosna Hersek'te herkesin birbirini suçladığı bu durumdan sıkıldım." diye konuşmuştu.