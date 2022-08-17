Çekya'dan flaş enerji arzı kararı! Evlerde daha az ısınılacak
Küresel enerji krizi dünyayı derinden etkilemeye devam ediyor. Almanya'dan sonra Çekya da enerji arzı konusunda kritik adımlar atma kararı aldı. Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sıkela, evlerin ısıtılmasına yönelik enerji arzının sınırlandırılacağını açıkladı.
Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sıkela, doğal gaz kıtlığı yaşanması durumunda ülkenin önemli sanayi sektörlerinin işleyişini sürdürmek için evlerin ısıtılmasına yönelik enerji arzının sınırlandırılacağını söyledi.
Bakan Sıkela, Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde basına yaptığı açıklamada, ülkede olası bir doğal gaz kıtlığı nedeniyle acil durum ilan edilmesi durumunda bakanlığın ısınma kurallarına ilişkin yeni bir yönetmelik hazırladığını ifade etti.
Söz konusu yönetmelik doğrultusunda kamu binalarının daha az ısıtılacağını kaydeden Sıkela, evlerin ise 20'den 18 dereceye, banyoların ise 24'ten 19 dereceye düşürüleceğini söyledi.
ENDÜSTRİNİN ÖNEMLİ UNSURLARININ ÇALIŞMASI İÇİN...
Sıkela, "Bunu (hanelerin ısıtılmasına yönelik kesintiyi), endüstrinin önemli unsurlarını çalışır durumda tutmaya çalışmak amacıyla yapmak istiyoruz." dedi.
Bakanlık ayrıca artan enerji fiyatları nedeniyle ev başına 204 avro finansal yardım yapılmasının da planlandığını bildirdi.
Moskova'yı enerji ihracatını "silah" olarak kullanmakla suçlayan Berlin yönetimi, Gazprom'un teknik sorunları gerekçe göstererek haziran ortasında Kuzey Akım 1 boru hattındaki arzı kısmasının enerji krizini tetikleyeceğinden endişe duyuyor.
YÜZDE 20'LİK KESİNTİ GÜNDEMDE
Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da bu kış gaz kıtlığı yaşanmaması için gaz kullanımının yüzde 20 oranında azaltılması gündemde.
Federal Ağ Ajansı (BNA) Başkanı Klaus Müller, ülkesinin kış mevsiminde enerjide "felce uğraması" halinde, gaz arzını karneyle paylaştırmaktan sorumlu olacak.
"HEDEFİMİZE ULAŞAMAZSAK..."
Müller, "Hedefimize (yüzde 20 gaz tasarrufu) ulaşamazsak, o zaman yeterli gaza sahip olamama konusunda ciddi bir risk var demektir." dedi.
Financial Times'a konuşan Müller, Rusya'dan gelen eksik hacimleri telafi etmek için diğer kaynaklardan yaklaşık 10 gigawatt ekstra gaz tedarikine ihtiyaç duyacaklarını söyledi.
"ÜRETİMİN BİR KISMI ALMANYA'DAN UZAKLAŞABİLİR"
Almanya'nın diğer Avrupa ülkelerinden gaz ithalatına da bel bağlamak zorunda kalacağını anlatan Müller, Rusya'ya bağımlılığı sona erdirmenin uzun vadeli maliyetinin, işletmeler için "çok yüksek gaz fiyatı" şeklinde sonuçlanabileceğini kaydetti.
Aynı yetkili, "Gaz çok pahalı hale geldiği için üretimin bir kısmı Almanya'dan uzaklaşabilir." diye ekledi.
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