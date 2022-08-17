Çekya’dan flaş enerji arzı kararı! Evlerde daha az ısınılacak

Bakan Sıkela, Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde basına yaptığı açıklamada, ülkede olası bir doğal gaz kıtlığı nedeniyle acil durum ilan edilmesi durumunda bakanlığın ısınma kurallarına ilişkin yeni bir yönetmelik hazırladığını ifade etti.