17 Ağustos 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: İsrail'den flaş Türkiye açıklaması! Görevlerine iade edilecekler

Son dakika: İsrail'den flaş Türkiye açıklaması! Görevlerine iade edilecekler

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.08.2022
ABONE OL
Son dakika: İsrail’den flaş Türkiye açıklaması! Görevlerine iade edilecekler

Son dakika haberleri... İsrail'in resmi sosyal medya hesabından Türkiye ile olan ilişkilere dair önemli açıklamalar yapıldı. Paylaşımda, "Büyükelçiler ve başkonsoloslar göreve iade edilecek" denildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA