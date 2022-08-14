Dünyanın en net UFO fotoğrafı ortaya çıktı!

Haziran ayında, son 17 yılda gözlemlenen 144 'UFO' olayıyla ilgili incelemelerin yer aldığı bir rapor yayınlayan ve gizemli uçan nesnelerin doğasını anlayabilmek için yeterli veri bulunmadığını açıklayan Pentagon, kısıtlı hava sahasında meydana gelen UFO olayları iddialarını mercek altına almakla sorumlu yeni bir birim kurulduğunu duyurdu.

NASA'dan yapılan yazılı açıklamada, "NASA, tanımlanamayan hava olaylarını, yani gökyüzündeki uçak veya bilinen doğal oluşumlar olarak tanımlanamayan olayların gözlemlerini, bilimsel bir bakış açısıyla incelemek için sonbaharın başlarında başlayacak bir çalışma ekibi görevlendiriyor" ifadesi kullanıldı.

PENTAGON'DAN SIZAN RAPOR

Pentagon'un İnsan ve Biyolojik Dokular Üzerindeki Anormal Akut ve Subakut Alan Etkileri başlıklı raporu, UFO'ların insanlar üzerindeki etkilerini açıklıyor. Etkilerin arasında en tuhaf olanı ise 'açıklanamayan hamilelik'.

Pentagon'un raporunda bir kadının UFO ile temas sonrasında hamile kaldığını iddia etmesi de yer alıyor.

The Sun tarafından Pentagon'dan talep edilen raporlarda, bir uzaylıyla karşılaşılırsa yaşayabileceğiniz etkiler konusunda bir liste yer alıyor. Bunlara göre zihin okuyabilir, başka bölgeye ışınlanabilir veya hamile kalabilirsiniz.