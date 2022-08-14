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Dünyanın en net UFO fotoğrafı ortaya çıktı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.08.2022 Güncelleme Tarihi: 14.08.2022
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Dünyanın en net UFO fotoğrafı ortaya çıktı!

İskoçya’daki Carigorms yakınlarında 1990 Ağustos ayında iki genç şefin yürürken çektiği fotoğraf dünya basının gündemine düştü. UFO olduğundan şüphelenen genç şefler gördükleri şeyi fotoğraflayarak bir gazeteye götürdüler. Ancak bunun üzerine hem fotoğraflar hem de iki genç ortadan kayboldu. Şimdiyse, tam 32 yılın ardından o fotoğraf ortaya çıktı.

İskoçya'daki Carigorms yakınlarında 32 yıl önce çekilen 'tanımlanamayan uçan cisim' (UFO) fotoğrafı ilk kez ortaya çıktı. Bu fotoğrafı şimdiye kadar çekilenlerden farklı kılan ise en net UFO fotoğrafı olması. 4 Ağustos 1990'da bir otelde şef olarak çalışan iki genç adam, akşam yürüyüşü sıradında fark edip çektikleri cisim fotoğrafını ülkenin önde gelen gazetesi Daily Record'a gönderdi. Ancak haber yapılmadı. Gazete fotoğrafı Savunma Bakanlığı'na yolladı.

Bakanlıktaki memur 83 yaşındaki Craig Lindsay protokolü bozdu ve fotoğrafın kopyasını sakladı. Sonunda o fotoğraf yayınlandı. Fotoğraf, Sheffield Hallam Üniversitesi tarafından da analiz edilerek sahte olmadığı kanıtlandı.

PENTAGON VE NASA ARAŞTIRMA EKİBİ KURUYOR

Tanımlanamayan uçan cisimleri araştırmak üzere ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve NASA harekete geçti.

Haziran ayında, son 17 yılda gözlemlenen 144 'UFO' olayıyla ilgili incelemelerin yer aldığı bir rapor yayınlayan ve gizemli uçan nesnelerin doğasını anlayabilmek için yeterli veri bulunmadığını açıklayan Pentagon, kısıtlı hava sahasında meydana gelen UFO olayları iddialarını mercek altına almakla sorumlu yeni bir birim kurulduğunu duyurdu.

NASA'dan yapılan yazılı açıklamada, "NASA, tanımlanamayan hava olaylarını, yani gökyüzündeki uçak veya bilinen doğal oluşumlar olarak tanımlanamayan olayların gözlemlerini, bilimsel bir bakış açısıyla incelemek için sonbaharın başlarında başlayacak bir çalışma ekibi görevlendiriyor" ifadesi kullanıldı.

PENTAGON'DAN SIZAN RAPOR

Pentagon'un İnsan ve Biyolojik Dokular Üzerindeki Anormal Akut ve Subakut Alan Etkileri başlıklı raporu, UFO'ların insanlar üzerindeki etkilerini açıklıyor. Etkilerin arasında en tuhaf olanı ise 'açıklanamayan hamilelik'.

Pentagon'un raporunda bir kadının UFO ile temas sonrasında hamile kaldığını iddia etmesi de yer alıyor.

The Sun tarafından Pentagon'dan talep edilen raporlarda, bir uzaylıyla karşılaşılırsa yaşayabileceğiniz etkiler konusunda bir liste yer alıyor. Bunlara göre zihin okuyabilir, başka bölgeye ışınlanabilir veya hamile kalabilirsiniz.

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