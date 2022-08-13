Rusya Donetsk’teki o bölgeyi kontrol altına aldı! 70 Ukrayna askeri öldürüldü

4 YÖNETİM MERKEZİ YOK EDİLDİ

Konaşenkov, "Mıkolayiv bölgesindeki Domanivka yakınlarında helikopter pistinde Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait 'Mi-24' tipi helikopter imha edildi. Ayrıca, 4 yönetim merkezi yok edildi." diye konuştu.

Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 4 insansız hava aracının vurulduğu bilgisini paylaşan Konaşenkov, "Ukrayna'da bugüne kadar 267 uçak, 148 helikopter, 1736 insansız hava aracı, 365 hava savunma füze sistemi, 4 bin 297 tank ve zırhlı araç, 798 çok namlulu roketatar, 3 bin 295 obüs ve havan topu ve 4 bin 858 özel askeri araç yok edildi." ifadelerini kullandı.