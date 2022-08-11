Yeni virüs paniği! Kır farelerinden insanlara geçiyor! Langya virüsü nedir? LayV virüsü belirtileri nelerdir?

KIR FARELERİNİN YÜZDE 27'SİNDE LAYV GÖRÜLDÜ

Bilim insanları tarafından yapılan testlerde kır farelerinin yüzde 27'sinde LayV'ye rastlanırken, köpeklerin yüzde 5'i keçilerin de yüzde 2'sinde virüs görüldü.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, insanlarda görülen her 4 virüsten 3'ünün hayvanlardan insanlara geçmiş olabileceğine işaret ediyor.