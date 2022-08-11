Yeni virüs paniği! Kır farelerinden insanlara geçiyor! Langya virüsü nedir? LayV virüsü belirtileri nelerdir?
Çin'de tespit edilen Langya (LayV) isimli virüsün kır farelerinden insanlara geçerek 35 kişiye bulaştığı tespit edildi. Hastalığın belirtileri arasında aynı koronavirüste olduğu gibi halsizlik, ateş ve öksürük yer alırken uzmanlar dikkatli olunması konusunda vatandaşları uyardı. Langya (LayV) virüsü nedir? Belirtileri nelerdir? İşte detaylar...
Çin'de tespit edilen Langya (LayV) isimli yeni virüsün 35 kişide görüldüğü bildirildi. BBC'nin haberine göre, Henan ve Şantung eyaletlerinde ortaya çıkan virüsün hayvanlardan insanlara geçtiği düşünülüyor.
KIR FARELERİNDE GÖRÜLDÜ
Ağırlıklı olarak kır farelerinde görülen virüse Çin'de 35 kişide rastlandı.
HALSİZLİK, ATEŞ, ÖKSÜRÜK...
Halsizlik, ateş ve öksürük belirtileri bulunan virüsün insandan insana yayıldığına dair henüz somut bir veri bulunmuyor.
VAKALAR ŞU AN CİDDİ DEĞİL
Araştırmacılardan Singapur'daki Duke-NUS Tıp Okulu'nda görevli Wang Linfa, LayV vakalarının ciddi olmadığı ve panik yapılmaması gerektiğini söyledi ancak yine de dikkatli olunması çağrısında bulundu.
KIR FARELERİNİN YÜZDE 27'SİNDE LAYV GÖRÜLDÜ
Bilim insanları tarafından yapılan testlerde kır farelerinin yüzde 27'sinde LayV'ye rastlanırken, köpeklerin yüzde 5'i keçilerin de yüzde 2'sinde virüs görüldü.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, insanlarda görülen her 4 virüsten 3'ünün hayvanlardan insanlara geçmiş olabileceğine işaret ediyor.
NE OLMUŞTU?
Birleşmiş Milletler de (BM) iklim krizi ve yaban hayatı istismarının artışı nedeniyle benzer hastalıkların görülebileceği uyarısı yapmıştı.
Çin, Singapur ve Avustralya'dan araştırmacıların LayV'nin tespitine dair yazdığı makale, New England Tıp Dergisinde yayımlandı.
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