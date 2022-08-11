İran Devrim Muhafızlarından John Bolton’a suikast planı

300 BİN DOLAR TEKLİF ETMİŞ

Savcıların iddianamesinde, aynı zamanda Mehdi Rezayi olarak da tanınan İranlının, muhafazakar dış politika uzmanı ve İran konusunda aşırı tutucu olan Bolton'u Washington veya Maryland'de öldürecek birini kiralamak için 300 bin dolar teklif ettiği öne sürüldü.

Bakanlığın sayfasındaki bildiride FBI'ın Başkan Yardımcısı Larissa L. Knapp'in, "İran'ın tehdit olarak gördüğü ABD'deki bireylere suikast düzenleme geçmişi var, ancak ABD Hükümetinin vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit edenlerden hesap sorma konusunda daha uzun bir geçmişi var." ifadesi yer aldı.