İYİ Partili Aytun Çıray'dan 'Teröriste taziye yayımlayan ABD'ye tepki gösterilmedi' yalanı
İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni bir algı operasyonuna girişti. Geçtiğimiz ay Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesi operasyonuyla öldürülen terörist için ABD'nin yayımladığı taziye mesajını gündeme getiren Çıray, Türkiye'nin Washington yönetimine tepki göstermediğini öne sürdü. Oysa ki, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, skandal gelişme sonrasında sert şekilde tepki göstermişti.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) geçtiğimiz ay, SİHA'larla birlikte Suriye'nin Kamışlı kentinde terör örgütü PKK'nın Suriye kolu SDG'nin sözde genel komutan yardımcısı Jiyan Tolhindan kod adlı Salwa Yusuf ile birlikte 2 kadın teröristi öldürmüştü.
Gelişme sonrasında teröristlerin yasını ABD tutmuştu. ABD Merkez Komutanlığı, teröristler için 'kritik savaşçılardı' diyerek taziye mesajı yayımlamıştı.
İYİ PARTİLİ ÇIRAY'DAN 'TEPKİ GÖSTERİLMEDİ' YALANI
İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla, öldürülen terörist ve ABD'nin taziyesi üzerinden yeni bir algı operasyonuna girişti.
Çıray yaptığı paylaşımda, "Günün sorusu: 22 Temmuz'da, YPG/PKK'nın elebaşlarından Ciyan Tolheldan Afrin kod adlı Salwa Yusuk öldürüldü. CENTCOM/Amerikan ordusu Twitter hesabından terörist elebaşı için "başsağlığı mesajı" paylaştı. AK Parti yönetimi buna aynı "çuval" olayında olduğu gibi tepki vermedi. Neden?" ifadelerini kullandı.
Oysa ki, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, skandal gelişme sonrasında sert şekilde tepki göstermişti.
BAŞKAN ERDOĞAN: ABD KENDİ KAZDIĞI KUYUYA DÜŞER
Başkan Erdoğan, o dönemde yaptığı açıklamada, YPG/PKK'nın DEAŞ'tan farkı olmadığını belirtip, "Bu taziye yayımladıkları terörist kim diye şöyle bir bakarsanız, Türkiye'ye karşı terör eylemlerinde bulunan, Suriye'de kız çocuklarını terör örgütlerine katmak için çalışan biri. Amerika'nın terör örgütüyle iş tutması kendi kazdığı kuyuya düşmesi sonucunu doğuracaktır. Bir terör örgütüyle mücadele için bir başka terör örgütüyle iş tutulmaz. Bunu bileceğiz." ifadelerini kullandı.
BAKAN AKAR: ABD'NİN MESAJI AKIL TUTUMASI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise, "ABD'nin teröristle için taziye mesajı bir akıl tutulması, izahı yok bunun. Amerikalı müttefiklerimiz yarın bir gün hatırladıklarında üzülecekler." demişti.
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