İYİ Partili Aytun Çıray’dan ’Teröriste taziye yayımlayan ABD’ye tepki gösterilmedi’ yalanı

BAŞKAN ERDOĞAN: ABD KENDİ KAZDIĞI KUYUYA DÜŞER

Başkan Erdoğan, o dönemde yaptığı açıklamada, YPG/PKK'nın DEAŞ'tan farkı olmadığını belirtip, "Bu taziye yayımladıkları terörist kim diye şöyle bir bakarsanız, Türkiye'ye karşı terör eylemlerinde bulunan, Suriye'de kız çocuklarını terör örgütlerine katmak için çalışan biri. Amerika'nın terör örgütüyle iş tutması kendi kazdığı kuyuya düşmesi sonucunu doğuracaktır. Bir terör örgütüyle mücadele için bir başka terör örgütüyle iş tutulmaz. Bunu bileceğiz." ifadelerini kullandı.