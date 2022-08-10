Otobana uçak düştü! ABD’de korku dolu anlar

ABD'nin California eyaletindeki Corona kentinde bulunan otobana tek motorlu uçak düştü.

Corona İtfaiye Departmanı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 12.31 sularında Buena Vista Caddesi yakınlarında meydana gelen kazanın ardından uçağın alev aldığı ve uçakta bulunan pilot ve yolcunun yara almadan kurtulduğu belirtildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa süre içinde söndürüldü.