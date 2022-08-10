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Otobana uçak düştü! ABD’de korku dolu anlar

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 10.08.2022 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022
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Otobana uçak düştü! ABD’de korku dolu anlar

ABD'nin California eyaletinde otobana düşen tek motorlu uçaktan saniyeler içinde alevler yükseldi. Sosyal medyada gündem olan görüntülerde, trafik yoğunluğunun yaşandığı otobana düşen uçaktan dumanların ve alevlerin yükseldiği görülürken, Federal Havacılık İdaresi, kazayla ilgili soruşturma başlatılacağını duyurdu.

ABD'nin California eyaletindeki Corona kentinde bulunan otobana tek motorlu uçak düştü.

Corona İtfaiye Departmanı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 12.31 sularında Buena Vista Caddesi yakınlarında meydana gelen kazanın ardından uçağın alev aldığı ve uçakta bulunan pilot ve yolcunun yara almadan kurtulduğu belirtildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa süre içinde söndürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

California Otoban Devriyesi'nden memur Keith Ballantyne, uçağın Corono Havalimanı'na iniş yapacağını fakat "olası motor arızası" sebebiyle otobana acil iniş yapmak zorunda kaldığını söyledi. Ballantyne ayrıca, uçağın düştüğü esnada otobandaki bir araca çarptığını fakat kimsenin yaralanmadığını açıkladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise, trafik yoğunluğunun yaşandığı otobana düşen uçaktan dumanların ve alevlerin yükseldiği görüldü. Federal Havacılık İdaresi, kazayla ilgili soruşturma başlatılacağını duyurdu.

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