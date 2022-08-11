Almanya Başbakanı Scholz’ün başı dertte: En yakınındaki ismin kasasından 200 bin avro çıktı

Scholz, Berlin'de bugün düzenlenen basın toplantısında da Warburg Bankasına ilişkin gelişmelerle ilgili herhangi bir sorumluğu bulunmadığını belirterek, "Herhangi bir siyasi müdahale olduğuna ilişkin bir kanıt yok." ifadesini kullandı.

Şansölye Scholz, Kahrs'ın bankadaki para kasasında bulunan nakit parayla ilgili de bir şey bilmediğini, Kahrs ile uzun süreden beri görüşmediğini iddia etti.

Bir gazetecinin, bankacıların Scholz ile görüştükten sonra "çalınmış parayı" vermediklerini ileri sürmesi üzerine Scholz, "Bu iddiayı kanıtlamak zorunda kalsaydınız bunu kanıtlayamazsınız. Böyle bir şeyi söylediğinizde düşünün." uyarısında bulundu.