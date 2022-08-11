Almanya Başbakanı Scholz'ün başı dertte: En yakınındaki ismin kasasından 200 bin avro çıktı
Almanya tarihinin en büyük vergi sahtekarlığı olarak nitelendirilen ve Başbakan Olaf Scholz'ün de adının karıştığı 'Cum-ex' skandalında yeni gelişmeler yaşandı. Scholz’a yakın isimlerden Johannes Kahrs’ın bankadaki özel kasasında 200 bin avronun üzerinde paraya rastlandığı ortaya çıktı. Muhalefet partileri, gelişme sonrası Scholz ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) üzerindeki baskılar artırdı.
2011-2018 yıllarında Hamburg Eyaleti Başbakanlığı yapan SPD'li Olaf Scholz'un 19 Ağustos'ta Hamburg Eyalet Meclisinde skandalın aydınlatılması için kurulan araştırma komisyonunda ifadesinden öncesinde yeni gelişmeler yaşandı.
SCHOLZ'E YAKIN İSMİN KASASINDAN 200 BİN AVRO ÇIKTI
Köln Savcılığının konuyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında eski SPD Federal Meclis Milletvekili ve Scholz'a yakın isimlerden Johannes Kahrs'ın bankadaki özel kasasında 200 bin avronun üzerinde paraya rastlandığı ortaya çıktı.
Alman basınında çıkan ve Hamburg Eyalet Meclisindeki araştırma komisyonun üyelerine dayandırılan haberlerde, ayrıca Scholz'un Hamburg Eyalet Başbakanlığı döneminde kullandığı elektronik posta adresine gelen iletilerin incelendiği aktarıldı.
"SİYASİ MÜDAHALE OLDUĞUNA İLİŞKİN BİR KANIT YOK"
Alman kamuoyu, vergi skandalına karıştığı belirtilen Warburg Bankasına ilişkin Scholz'un Hamburg Eyaleti Başbakanı olarak skandalda hangi rolü oynadığının ortaya çıkarılmasını istiyor.
Daha önce de araştırma komisyonunda ifade veren Almanya Başbakanı Scholz burada, Warburg Bankası yöneticileriyle ve Kahrs ile yaptığı görüşmelerin içeriğini hatırlamadığını söyledi.
Scholz, Berlin'de bugün düzenlenen basın toplantısında da Warburg Bankasına ilişkin gelişmelerle ilgili herhangi bir sorumluğu bulunmadığını belirterek, "Herhangi bir siyasi müdahale olduğuna ilişkin bir kanıt yok." ifadesini kullandı.
Şansölye Scholz, Kahrs'ın bankadaki para kasasında bulunan nakit parayla ilgili de bir şey bilmediğini, Kahrs ile uzun süreden beri görüşmediğini iddia etti.
Bir gazetecinin, bankacıların Scholz ile görüştükten sonra "çalınmış parayı" vermediklerini ileri sürmesi üzerine Scholz, "Bu iddiayı kanıtlamak zorunda kalsaydınız bunu kanıtlayamazsınız. Böyle bir şeyi söylediğinizde düşünün." uyarısında bulundu.
Ülkedeki muhalefet partileri de, Scholz'tan bankacılarla neler konuştuğunu ve eski milletvekili Kahrs'ın banka kasasında bulunan paranın nereden geldiğini açıklamasını talep ediyor.
Köln Savcılığı geçen yıllarda "Cum-ex" olarak adlandırılan işlemler yoluyla vergi kaçakçılığı şüphesiyle Hamburg, Frankfurt ve Münih'teki çeşitli finans kurumlarının binalarında ve Scholz'un Maliye Bakanı olduğu dönemde Maliye Bakanlığında aramalar yaptırmıştı.
Almanya, tarihinin en büyük vergi sahtekarlığı skandalı olarak bilinen "Cum-ex" soruşturmasında ülkede başta bankacılar olmak üzere varlıklı yatırımcılar ve avukatların sistematik olarak devletten, hiç ödemedikleri vergilerin geri ödemesi için karmaşık hisse senedi anlaşmalarına imza attıkları ortaya çıkarılmıştı.
DEVLET HAZİNESİ 7,2 MİLYAR AVRO ZARARA UĞRATILDI
Ülkenin tanınmış ceza savunma avukatlarından Gerhard Strate şubat ayında Scholz ve eski Hamburg Belediye Başkanı Peter Tschentscher'ı "Cum-ex" skandalında vergi kaçakçılığına yardım ve yataklık etmekle suçlayarak suç duyurusunda bulunmuş, iki SPD'li politikacıyı 2016'da Hamburg merkezli Warburg Bankasının Cum-Ex hisse senedi anlaşmalarıyla devlet hazinesinden aldığı 47 milyon avroluk vergi iadelerini zamanında geri talep etmemekle suçlamıştı.
Alman basını da Scholz'un Warburg Bankası ortaklarından Christian Olearis ile birçok kez görüştüğü ve tavsiyelerde bulunduğu, ayrıca Warburg Bankasının SPD'ye 2017'de 45 bin avrodan fazla bağış yaptığı ifade edilmişti.
Alman vergi uzmanların hesaplamalarına göre, "Cum-ex" ile devlet hazinesi 2005-2011 yılları arasında, 7,2 milyar avro zarara uğratıldı.
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