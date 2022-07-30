Yunanistan yine Türkiye'yi hedef aldı: Nikos Dendias'tan Almanya'ya skandal çağrı! Miçotakis'in hadsizliği hatırlattı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, yine Türkiye'yi hedef aldı. Nikos Dendias ülkelerini ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'a 'Türkiye'ye denizaltı satışını durdurun' çağrısında bulundu. Dendias'ın bu çağrısı Miçotakis'in ABD kongresinde yaptığı "F-16 satışını durdurun" çağrısını hatırlattı. Öte yandan Fransız mevkidaşı Catherine Colonna ile görüşmek üzere gittiği Paris'te de Türkiye'yi hedef aldı.