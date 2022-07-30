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Haberler Galeri Yunanistan yine Türkiye'yi hedef aldı: Nikos Dendias'tan Almanya'ya skandal çağrı! Miçotakis'in hadsizliği hatırlattı

Yunanistan yine Türkiye'yi hedef aldı: Nikos Dendias'tan Almanya'ya skandal çağrı! Miçotakis'in hadsizliği hatırlattı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, yine Türkiye'yi hedef aldı. Nikos Dendias ülkelerini ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'a 'Türkiye'ye denizaltı satışını durdurun' çağrısında bulundu. Dendias'ın bu çağrısı Miçotakis'in ABD kongresinde yaptığı "F-16 satışını durdurun" çağrısını hatırlattı. Öte yandan Fransız mevkidaşı Catherine Colonna ile görüşmek üzere gittiği Paris'te de Türkiye'yi hedef aldı.

Giriş Tarihi: 30.07.2022 13:08 Güncelleme Tarihi: 30.07.2022 13:10
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Yunanistan yine Türkiye’yi hedef aldı: Nikos Dendias’tan Almanya’ya skandal çağrı! Miçotakis’in hadsizliği hatırlattı

Yunanistan, Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak adımlar atmaya devam ediyor. Bulduğu her fırsatta Türkiye'yi şikayet eden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias yine Türkiye'yi hedef aldı.

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Yunanistan yine Türkiye’yi hedef aldı: Nikos Dendias’tan Almanya’ya skandal çağrı! Miçotakis’in hadsizliği hatırlattı

Türkiye ziyareti öncesi Yunanistan'a giden Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştü. Dendias görüşme sırasında skandal bir çağrıda bulundu.

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Yunanistan yine Türkiye’yi hedef aldı: Nikos Dendias’tan Almanya’ya skandal çağrı! Miçotakis’in hadsizliği hatırlattı

Kathimerini'deki habere göre; Türkiye'nin Yunanistan'ı savaş le tehdit ettiğini iddia eden Dendias, Kıbrıs'ın egemenlik haklarını ihlal edildiğini belirtti.

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Yunanistan yine Türkiye’yi hedef aldı: Nikos Dendias’tan Almanya’ya skandal çağrı! Miçotakis’in hadsizliği hatırlattı

Ayrıca Dendias, Türkiye'ye 'denizaltı satışını durdurun' çağrısı da yaptı.

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Yunanistan yine Türkiye’yi hedef aldı: Nikos Dendias’tan Almanya’ya skandal çağrı! Miçotakis’in hadsizliği hatırlattı

Dendias'ın bu çağrısı Miçotakis'İn ABD kongresinde yaptığı çağrıyı hatırlattı.