Avrupa’da gaz krizi: Moldova Rusya’ya sevkiyat için avans ödeyemeyecek

Moldovagaz Başkanı Vadim Çeban, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Moldova'daki doğal gaz durumunu değerlendirdi.

"AĞUSTOS AVANSINI KESİNLİKLE ÖDEYEMEYECEĞİZ"

Doğal gaz alımı, sevkiyatı ve dağıtımı ile ilgili masrafları karşılayamayacaklarını belirten Çeban, Moldovagaz'ın ağustos ayında yaklaşık 14 milyon 800 bin dolar değerinde açığının oluşacağı öngörüsünde bulundu. Bu nedenle Gazprom'a ağustos ayında gaz için ödeme yapamayacaklarını söyleyen Çeban, "Temmuz ayını kapatacağız. Ancak ağustos için avansı kesinlikle ödeyemeyeceğiz." dedi.