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Avrupa'da gaz krizi: Moldova Rusya'ya sevkiyat için avans ödeyemeyecek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.08.2022
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Avrupa’da gaz krizi: Moldova Rusya’ya sevkiyat için avans ödeyemeyecek

Moldova, Gazprom'a ağustos ayında doğal gaz için avans ödeyemeyeceğini bildirdi. Moldovagaz Başkanı Vadim Çeban, "Temmuz ayını kapatacağız. Ancak ağustos için avansı kesinlikle ödeyemeyeceğiz." dedi.

Moldovagaz Başkanı Vadim Çeban, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Moldova'daki doğal gaz durumunu değerlendirdi.

"AĞUSTOS AVANSINI KESİNLİKLE ÖDEYEMEYECEĞİZ"

Doğal gaz alımı, sevkiyatı ve dağıtımı ile ilgili masrafları karşılayamayacaklarını belirten Çeban, Moldovagaz'ın ağustos ayında yaklaşık 14 milyon 800 bin dolar değerinde açığının oluşacağı öngörüsünde bulundu. Bu nedenle Gazprom'a ağustos ayında gaz için ödeme yapamayacaklarını söyleyen Çeban, "Temmuz ayını kapatacağız. Ancak ağustos için avansı kesinlikle ödeyemeyeceğiz." dedi.

ERTELEME TALEBİNE YANIT YOK

Çeban, Gazprom'dan ödeme erteleme talebinde bulunduklarını ancak bu konuda bir yanıt almadıklarını aktardı.

ANLAŞMA GEÇEN YIL UZATILMIŞTI

Gazprom ve Moldovagaz arasında 2021'de Moldova'ya Rus doğal gazı sevkiyatına yönelik anlaşmanın beş yıl uzatılması konusunda anlaşma sağlanmıştı.

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Rus enerji şirketi Gazprom'un Temsilcisi Sergey Kupriyanov, geçtiğimiz yıl benzer bir durum sırasında, sözleşme kapsamında ödeme yapılmaması nedeniyle Moldova'ya yönelik doğal gaz sevkiyatının kesilebileceğini söylemişti.

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